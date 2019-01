ilfattoquotidiano

: Narcolessia, il morbo autoimmune silenzioso che ha colpito 24mila ignari italiani - Cascavel47 : Narcolessia, il morbo autoimmune silenzioso che ha colpito 24mila ignari italiani -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) “Mi davano del tossico quando al lavoro mi assentavo di continuo per andare in bagno. Pensavano che mi drogassi e invece no, mi sedevo sulla tavoletta del water per dormire, avevo degli attacchi violenti di sonno”. Massimo Zenti soffre dida quando aveva sette anni ma solo a 20 i medici gli hanno diagnosticato la malattia. Prima è stato un calvario di visite e di esami, da uno specialista all’altro, e di diagnosi errate.“Mi dicevano che ero pigro, depresso, che poteva essere anemia, poi epilessia, poi disturbo dell’attenzione edi Hashimoto”, racconta. Lui che oggi ha 33 anni, un lavoro in un’azienda di trasporti e fa tutto quello che prima non si sognava neanche, come guardare un film e leggere un libro. “A scuola non sono mai riuscito a finire una lezione con gli occhi aperti. Fare i compiti era una tragedia, mi appisolavo ogni tre per due, e in seconda superiore ...