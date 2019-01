Napoli su Pavard | l' agente | ' Per ora nessun contatto | ma in estate'

Napoli - il Barcellona molla Pavard : ... secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, avrà un avversario in meno nella corsa a Benjamin Pavard , 22 anni, campione del mondo con la Francia e difensore dello Stoccarda . Si è infatti ...

Calciomercato Napoli - che concorrenza per Pavard : c'è anche il Barcellona : La scorsa estate Benjamin Pavard si è imposto ai Mondiali in Russia con la sua Francia, titolare della Nazionale campione del mondo di Didier Deschamps. Per lui tante grandi prestazioni e anche un fantastico gol segnato agli ottavi di finale contro l'Argentina. E a 23 anni, il difensore francese, cerca una nuova opportunità ...

Calciomercato Napoli - Pavard primo nella lista : si complica Todibo : Calciomercato Napoli – Gli otto punti di svantaggio sulla Juventus, ora, iniziano a pesare per Carlo Ancelotti che vuole assolutamente diminuire il gap con i bianconeri. Il tecnico azzurro ha infatti espressamente richiesto dei rinforzi ad Aurelio De Laurentiis che, a sua volta, ha dato mandato al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di esaudire le […] L'articolo Calciomercato Napoli, Pavard primo nella lista: si complica ...

Calciomercato Napoli - Pavard nei sogni di Ancelotti : le ultime : Calciomercato Napoli – Gli otto punti di svantaggio sulla Juventus, ora, iniziano a pesare per Carlo Ancelotti che vuole assolutamente diminuire il gap con i bianconeri. Il tecnico azzurro ha infatti espressamente richiesto dei rinforzi ad Aurelio De Laurentiis che, a sua volta, ha dato mandato al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di esaudire le […] L'articolo Calciomercato Napoli, Pavard nei sogni di Ancelotti: le ultime ...

Calciomercato Napoli - Pavard nei sogni di Ancelotti : le ultime : Calciomercato Napoli – Gli otto punti di svantaggio sulla Juventus, ora, iniziano a pesare per Carlo Ancelotti che vuole assolutamente diminuire il gap con i bianconeri. Il tecnico azzurro ha infatti espressamente richiesto dei rinforzi ad Aurelio De Laurentiis che, a sua volta, ha dato mandato al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di esaudire le […] L'articolo Calciomercato Napoli, Pavard nei sogni di Ancelotti: le ultime ...

Pavard - Napoli sempre più vicino : Ancelotti vuole il terzino : Pavard Napoli – Gli otto punti di svantaggio sulla Juventus, ora, iniziano a pesare per Carlo Ancelotti che vuole assolutamente diminuire il gap con i bianconeri. Il tecnico azzurro ha infatti espressamente richiesto dei rinforzi ad Aurelio De Laurentiis che, a sua volta, ha dato mandato al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di esaudire le richieste […] L'articolo Pavard, Napoli sempre più vicino: Ancelotti vuole il terzino ...

Napoli - sfuma Pavard? Il Bayern ci prova per gennaio : le cifre : Seguito dal Napoli , Benjamin Pavard rischia di restare un semplice desiderio. Come riporta ESPN , il terzino dello Stoccarda, campione del mondo con la Francia, può finire al Bayern già a gennaio per una cifra intorno ai 35 milioni di euro.

Napoli - Pavard fuori portata : Seguito, corteggiato e oggi lontanissimo. Benjamin Pavard è stato un obiettivo di mercato del Napoli , ma oggi non lo è più. Il motivo? Secondo Rai Sport la richiesta economica del terzino francese che per lasciare lo Stoccarda chiede almeno 4 milioni all'anno.

Calciomercato Napoli - vicino il colpaccio Pavard : Calciomercato Napoli, il presidente De Laurentiis sarebbe vicinissimo all’acquisto del campione del mondo francese Benjamin Pavard Benjamin Pavard, difensore dello Stoccarda e campione del mondo con la Francia a Russia 2018, sarebbe vicinissimo all’approdo al Napoli, alla corte di Carletto Ancelotti. Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss, il presidente De Laurentiis sarebbe pronto al colpaccio a sorpresa per la corsia di ...

Calciomercato Napoli - Pavard e Todibo nella lista di Ancelotti : le ultime : Calciomercato Napoli – Gli otto punti di svantaggio sulla Juventus, ora, iniziano a pesare per Carlo Ancelotti che vuole assolutamente diminuire il gap con i bianconeri. Il tecnico azzurro ha infatti espressamente richiesto dei rinforzi ad Aurelio De Laurentiis che, a sua volta, ha dato mandato al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di esaudire le richieste […] L'articolo Calciomercato Napoli, Pavard e Todibo nella lista di ...

Napoli - idea Pavard : dalla clausola alla concorrenza del Bayern Monaco : Dal tetto del mondo con la propria nazionale alla lotta per la salvezza nel campionato tedesco. Benjamin Pavard è stato fra i protagonisti del successo francese di Russia 2018, ma l'annata in corso si sta rivelando ...

Napoli - missione per Chiesa e Pavard : Il terzino Campione del Mondo è un pupillo di Ancelotti, ma ha giurato fedeltà allo Stoccarda la scorsa estate. Juventus e Bayern Monaco hanno confermato pubblicamente il proprio interesse, ma il ...

Napoli - avvistato in città l'intermediario di Pavard : Il Napoli ha puntato Benjamin Pavard, come spiega il Corriere dello Sport: 'A Napoli è stato avvistato Giacomo Petralito , agente-intermediario molto noto nell'ambito del calcio tedesco: mica un caso. E vai con il prezzo: 35 milioni di euro, ovvero l'importo della ...

Napoli su Pavard : un club balza in pole : Il 22enne difensore francese Benjamin Pavard , in forza allo Stoccarda, è in cima alla lista degli obiettivi del Bayern Monaco. Lo scrive lo Stuttgarter Nachrichten. Il campione del mondo è seguito anche dal Napoli, costa 35 milioni.