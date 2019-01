Napoli | giù dal ponte dei suicidi nel giorno dell' Epifania

Il Napoli non molla Lozano : Giuntoli ha un piano per convincere il PSV : LA STRATEGIA - Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport infatti il ds azzurro, con l'ausilio di Raiola, intende limare le distanze inserendo una contropartita tecnica ...

Napoli - Giuntoli non molla la presa su Lozano : la strategia con il PSV : La Gazzetta dello Sport descrive la strategia che il Napoli vuol mettere in campo per assicurarsi Lozano del PSV : 'Il ds è deciso a ingaggiarlo e le sensazioni sono più che positive. L'ostacolo è rappresentato dai 35 ...

Napoli - avanti tutta su Lozano del Psv. Giuntoli scatenato - si tratta : Il giocatore interessa parecchio. Ma è impossibile o quasi averlo subito. È molto probabile, invece, che l'operazione si definisca per giugno. Il d.s. azzurro Cristiano Giuntoli è in continuo contatto ...

Napoli su Lozano - ma Raiola sbatte la porta in faccia a Giuntoli : Hirving Lozano non andrà a Napoli nella sessione di mercato invernale, questo quanto rivelato dall’agente del messicano Mino Raiola Hirving Lozano è uno dei nomi caldi del calciomercato, accostato anche al Napoli che vorrebbe accaparrarselo già nel mese di gennaio. L’agente di Lozano è il ben noto Mino Raiola, il quale ha parlato delle trattative per l’esterno al giornale olandese ED ha dichiarato: “Per lui non ...

Napoli - si apre la settimana decisiva per Kouamé : Giuntoli incontra gli agenti : Secondo Sky Sport : 'Si prosegue a trattare per Kouamé . In questa settimana Giuntoli dovrebbe incontrare l'agente dell'attaccante per capire lo spazio di manovra. L'idea degli azzurri è di prendere subito il ...

DOMENICA LIVE/ Giucas Casella e la compagna Valeria Perilli - da Napoli Diego Matias - il nipote di Maradona : DOMENICA LIVE Rewind, puntata del 6 gennaio 2019: Giucas Casella presenta la sua compagna Valeria Perilli; da Napoli il nipotino di Maradona.

Il Napoli prenota Kouame per giugno : Christian Kouame sembra a un passo dal Napoli . Il giovane attaccante ivoriano, esploso in questa stagione con la maglia del Genoa, a giugno dovrebbe approdare alla corte di Ancelotti. Lo ha fatto ...

Napoli - continua il sogno Cavani : potrebbe arrivare a giugno : Il Napoli sarà sicuramente grande protagonista della prossima sessione estiva di calciomercato, visto che gli azzurri vogliono cercare di ridurre il gap dalla Juventus e per farlo sarà necessario almeno un grande colpo. Il reparto che potrebbe subire maggiori modifiche è quello dell'attacco, visto che il passaggio al 4-4-2 rende necessario un innesto a prescindere dato che in quel ruolo, attualmente, a disposizione del tecnico, Carlo Ancelotti, ...

Napoli - De Laurentiis si muove per giugno : nel mirino Kouamè e Lozano : Per due volte il Napoli recentemente ha chiuso il girone d'andata in testa alla classifica ma sul mercato di gennaio ha preferito mantenere un profilo basso per non toccare determinati equilibri. Ora ...

Calciomercato Napoli - Giuffredi : «Se Hysaj non rientra nei piani via a gennaio» : Napoli - ' Veretout ? Non è un trequartista, è una mezz'ala come Allan , ma con più qualità e all'occorrenza può anche giocare davanti alla difesa" esordisce il suo procuratore Mario Giuffredi ai ...

Napoli - Hamsik-Allan-Zielinski : un big andrà via a giugno? : Il regista è lui, Carlo Ancelotti. Il produttore Aurelio De Laurentiis lo ha fatto sedere dietro la macchina da presa e di conseguenza il Napoli non ha più dall'estate scorsa un vero regista in campo, ...

Sindaci sulle barricate. Orlando vuole portare il Dl Sicurezza davanti a un giudice. De Magistris apre Napoli ai migranti di Sea Watch : All'indomani della polemica sulla legge Sicurezza e immigrazione si apre un nuovo fronte tra Matteo Salvini e uno dei Sindaci che aveva annunciato la 'sospensione' della norma bandiera della Lega, ovvero Luigi De Magistris. Il sindaco di Napoli ha annunciato di essere pronto ad accogliere la nave Sea Watch 3, con a bordo 32 migranti. "Mi auguro che questa barca si avvicini al porto di Napoli perchè contrariamente a quello che dice il ...

Barella-Inter : passi in avanti. Il Napoli ci prova - Giulini chiede 50 milioni : BARELLA INTER – Ormai si è capito, Nicolò Barella è la stella di questa nuova sessione di mercato. Il centrocampista del Cagliari sembra ormai essere pronto per il salto di qualità, e le big d’Italia si affacciano alla finestra per assicurarsi le prestazioni del pupillo sardo. Il Napoli, in queste ore, sta provando il colpaccio, […] L'articolo Barella-Inter: passi in avanti. Il Napoli ci prova, Giulini chiede 50 milioni ...

Barella : Inter e Napoli sul giocatore - per giugno - : Il centrocampista del Cagliari al centro di una sfida tra Inter e Napoli. Partita l'asta, per la gioia dei sardi,