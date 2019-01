Napoli | ADL vuole evitare aste per Traoré | pronti 12 milioni all' Empoli

Napoli su Barella : ADL tratta - ma lo stop potrebbe arrivare... dagli ultras : Il Corriere dello Sport ricostruisce il quadro legato a Barella ed all'interesse del Napoli e non solo: 'Di De Laurentiis l'offensiva più concreta, lanciata non appena il Psg si è spinto fino a 80 milioni per avere ...

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie - Adl vuole blindare Milik : rinnovo fino al 2024 senza clausola : Calciomercato Napoli, Ultime notizie 2 gennaio. La dirigenza punta al rinnovo di Milk fino al 2024 senza inserire alcuna clausola rescissoria.

Adl - preoccupa Mazzoleni per Inter-Napoli : ANSA, - NAPOLI, 24 DIC - "Mazzoleni per la sfida contro l'Inter? Mi preoccupa, con noi è stato cattivo e anche non sempre imparziale". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a ...

Napoli - concorrenza spagnola. ADL vuole Almendra subito : Mercato sì, ma solo in prospettiva: il Napoli lavora in questo modo già da qualche anno durante la sessione invernale e ora sta stringendo i tempi per Agustin Almendra, centrocampista di qualità del ...

Napoli - la Champions ti fa ricco : ecco quanto ha già incassato ADL : La Gazzetta dello Sport svela quanto hanno incassato le italiane in Champions: 'A 180' dalla fine dei gruppi, tutte e quattro le italiane [...] possono conquistare quegli ottavi che, dal punto di vista del bilancio, ...

Napoli - ADL sul mercato : 'Cavani - come fai a rifiutare l'azzurro?' : Nel giro di interviste rilasciate ai quotidiani, Aurelio De Laurentiis , al Corriere dello Sport ha parlato anche di mercato, partendo da Cavani : 'E' stato bello rivederlo, abbracciarlo, portarlo nello spogliatoio: ha due figli a Napoli e non so come faccia a non farsi mancare Napoli? Ma ...

Napoli : Adl - siamo un modello virtuoso : ANSA, - Napoli, 19 NOV - "siamo la diciannovesima squadra al mondo, non abbiamo debiti con le banche, siamo un modello virtuoso. Forse non riusciremo a battere la Juve, chi lo sa, ma con quel ...

Napoli - ADL chiama a raccolta il tifo : «Accorrete - sarà una notte magica» : «sarà una notte magica, speriamo per noi». Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis a poche ore dal match del San Paolo contro il Psg. «Stamattina ho...