Napoli | addio alle Vele di Scampia | in arrivo le nuove case popolari

Mertens può dire addio al Napoli : Hamsik e Callejon... : Il Napoli riflette sul futuro di Callejon, Hamsik e Mertens , che hanno la stessa età, classe 1987, e la stessa scadenza di contratto: 2020. Secondo la Gazzetta dello Sport , in particolare l'attaccante belga può dire addio in estate.

Calciomercato : Veretout interessa al Napoli - intanto l’agente di Hysaj minaccia l’addio : Veretout ed Hysaj sono due calciatori della scuderia di Mario Giuffredi, agente che ha parlato di Calciomercato nelle ultime ore Mario Giuffredi, procuratore di Veretout ed Hysaj, ha parlato nelle ultime ore di Calciomercato in merito ai suoi illustri assistiti. L’agente, interpellato da Radio Marte, è partito con l’analizzare l’interesse del Napoli per Veretout, centrocampista della Fiorentina: “Veretout non è un ...

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie - Koulibaly a Pogba "ci rivediamo presto" : il senegalese pensa all'addio? : Calciomercato Napoli, Ultime notizie 2 gennaio. De Laurentiis blinda Koulibaly, ma il giocatore manda un messaggio sibillino a Pogba.

Napoli - addio alla libreria Pisanti : al suo posto ci sarà un ristorante : Futuro incerto per la storica libreria Pisanti al corso Umberto, per trentasei anni punto di riferimento per studenti e professori in cerca di libri universitari. Ieri si sono abbassate le ...

Napoli - addio alla libreria Pisanti : al suo posto ci sarà un ristorante : Futuro incerto per la storica libreria Pisanti al corso Umberto, per trentasei anni punto di riferimento per studenti e professori in cerca di libri universitari. Ieri si sono abbassate...

Il presepe di Napoli con Fedez e Ronaldo : 'Così addio alla tradizione' : Anche tra i pastori è il pallone a muovere l'economia. In questa collezione di figurine in tre dimensioni trovi in prima linea Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis. A seguire, una lunga scia ...

Napoli - il sogno sfuma ad Anfield : 1-0 Liverpool - Champions addio : Il Napoli è fuori dalla Champions League. Ha infatti perso 1-0 sul campo del Liverpool, piazzandosi al terzo posto nel girone C a causa del minor numero di gol complessivi segnati rispetto ai...

Napoli - addio a Fantini : il papà del Gran Caffé Cimmino : È scomparso a 57 anni, colpito da una grave malattia, Salvatore Fantini. Già patron del Gran Caffé Cimmino a Chiaia, aveva portato con il fratello Antonio il locale tra i primi...

Napoli - addio a don Alfredo Barbaro : è morto il re delle grandi griffe della Galleria Umberto : «Voglio ricordarti con questo sorriso, grazie per tutto quello che hai fatto per noi figli e per tutti i nipoti, per gli insegnamenti che ci hai dato, per i valori che ci hai trasmesso, per...

Napoli - l’agente di Hamsik : “Ogni anno possibile addio - poi resta sempre” : Napoli Hamsik – Intervistato sulle frequenze di Radio Marte, Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, ha parlato del centrocampista del Napoli: “Ogni estate c’è una squadra che si interessa a Marek e due anni fa – ha detto – anche il Borussia Dortmund ha preso informazioni. C’è stato un interesse, ma le parti non sono […] L'articolo Napoli, l’agente di Hamsik: “Ogni anno possibile addio, poi resta ...

Addio a Giuseppe De Barone : il cordoglio dell’Ordine dei Medici di Napoli e Provincia : Il presidente dell’Ordine dei Medici Silvestro Scotti, a nome di tutto il Consiglio direttivo e dell’intera categoria che rappresenta, esprime dolore per la scomparsa di Giuseppe Del Barone. Storico presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli, presidente Fnomceo, deputato in Parlamento, Del Barone ha lasciato un segno indelebile per l’impegno sociale e professionale che ha portato avanti nel corso di una vita. L'articolo ...

Magistrati in campo - dopo trent'anni addio alle partite a Napoli : Per molti di loro, lo scoglio principale non era entrare in aula e indossare la toga, come giudice o come pubblico ministero nel debutto in un processo. Per molti di loro, l'emozione più forte è stata ...

Banco di Napoli - ultimo atto : fiaccolata in via Toledo per dirgli addio : La città dice mestamente addio al Banco di Napoli, uno dei più antichi istituti di credito del mondo. Non manifestazioni di piazza, non blocchi stradali per un avvenimento ormai non più scongiurabile, ...

Addio Banco di Napoli - Napolitano esprime 'rammarico e preoccupazione' : 'La piena integrazione, già in atto da tempo, del Banco di Napoli nella struttura di Banca Intesa San Paolo ha risposto a esigenze incontestabili di razionalità ed efficienza. Nel momento in cui si è ...