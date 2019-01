: Trump oggi: 'Se il Muro è immorale, allora perchè il Vaticano ne ha uno così grande tutto intorno?'. Questo idiota… - vittoriozucconi : Trump oggi: 'Se il Muro è immorale, allora perchè il Vaticano ne ha uno così grande tutto intorno?'. Questo idiota… - vittoriozucconi : Per chi avesse dubbi su Trump sul muro del Vaticano, ecco il video. Enjoy!! Italia, non sei sola in fatto di babbei… - NotizieIN : Muro, Trump valuta emergenza nazionale -

La Casa Bianca sta esaminando la legalità di una dichiarazione diper bypassare il Congresso e iniziare a costruire ilal confine fine con il Messico. Lo ha riferito il vicepresidente Pence, sottolineando chenon ha ancora preso una decisione e che ha invitato i leader dei dem alla Casa Bianca per continuare la discussione per uscire dallo shutdown, pur non rinunciando alla sua richiesta di 5,7 mld di dollari per la barriera alla frontiera sud.(Di martedì 8 gennaio 2019)