MotoGp – Rainey striglia Marquez | “cadute? Per Marc non è necessario correre certi rischi”

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Waynee le cadute di: l’ex campione del mondo tra consigli ete al campione del mondo Manca sempre meno alla stagione 2019 di: gli appassionati delle due ruote non vedono l’ora di vedere nuovamente i propri idoli in pista, a lottare per la vittoria dei Gp in giro per tutto il mondo. Grande attesa per la nuova avventura in Honda di Jorge Lorenzo, che dividerà i box col campione del mondo, ma gli occhi saranno puntatissimi anche sulla Yamaha, che dovrà dimostrare di aver lavorato sodo per risolvere tutti i problemi che nel 2018 hanno impedito a Rossi e Vinales di essere competitivi costantemente.In attesa del nuovo Mondiale c’è chi si sofferma su alcuni dettagli che hanno caratterizzato la stagione terminata ormai da qualche mese, come le ripetute cadute di: il tre volte campione del mondo della 500 ...