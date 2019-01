Montagna | intervento di soccorso per due alpinisti sul Corno Medale

meteoweb.eu

(Di lunedì 7 gennaio 2019)diieri sera per due, uno di Cremona e uno di Lodi, sul, sopra Lecco: stavano scalando lungo la Via Boga ma ad un certo punto si sono trovati in difficoltà. Fatta la prima doppia, la corda si è bloccata e uno di loro ha deciso di arrampicare per cercare di sbloccarla ma è caduto, per circa 25 metri, riportando diversi traumi. L’altro alpinista ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto sono giunti i soccorsi della stazione Cnsas di Lecco e di Valsassina-Valvarrone. Intervenuti anche i vigili del fuoco con la fotoelettrica per illuminare la zona. Un elicottero decollato da Como ha portato in cima aldiverse squadre, a più riprese, mentre altre si preparavano alla base della via per ricevere il ferito ed allestire le calate con la portantina. Dopo il recupero e la messa in sicurezza, l’uomo è stato portato con la barella ...