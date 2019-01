Mondo TV annuncia primo contratto di licenza con TV satellitare libica

League of Legends : il campione del Mondo Ambition annuncia il suo ritiro dalle scene : Il campione del mondo di League of Legends è un giovane ragazzo coreano noto come Ambition, e come riporta VG247 ha annunciato il suo ritiro dal palco della scena professionale di LoL.Il ragazzo è ha vinto il titolo di campione del mondo nel 2017, ed è stato anche protagonista del video musicale del LoL World Championship 2018. Egli ha dunque annunciato il suo ritiro dalla scena professionale del popolare eSport, e ha scelto di farlo proprio ...