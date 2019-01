Militari al potere in Gabon | tentativo di destituire la famiglia Bongo

Austerità - armi libere e Militari al potere. Ecco la ricetta di Bolsonaro per il Brasile : «Più Brasile e meno Brasilia» per Jair Bolsonaro, che già questa settimana, però, dovrà affrontare i meandri politici della capitale per iniziare a disegnare la sua squadra di governo. Sebbene si sia presentato come il candidato anti-sistema, Bolsonaro conosce alla perfezione il «mostro» burocratico da dove si controlla la politica brasiliana; è st...