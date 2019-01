Milan | Carrasco si complica | ecco il piano di Leonardo

Calciomercato Milan - dal concreto Sensi al sogno Carrasco : il punto : Calciomercato Milan – Sbarcato oggi a Malpensa Lucas Paquetá, il Calciomercato del Milan non accenna a fermarsi, anzi. Sono infatti giorni di fermento in casa rossonera. L’obiettivo non è affatto un mistero. Leonardo punta deciso verso l’arrivo di almeno un centrocampista, elemento assolutamente necessario alla rosa di Gennaro Gattuso. L’organico del tecnico del club meneghino […] L'articolo Calciomercato Milan, dal ...

Milan - niente "anziani". Adesso solo under 25 come Sensi e Carrasco : Rispetto alla filosofia di Berlusconi, un Milan di Milanisti italiani coltivati nel vivaio, la nuova politica ammette più di un'apertura: i giocatori potranno arrivare dall'estero e potranno crescere - ma non troppo - lontano da Milanello. La strategia di Elliott come ormai è noto guarda tanto al ...

CALCIOMERCATO Milan/ Ultime notizie : Carrasco ha chiesto la cessione al Dalian Yifang : CALCIOMERCATO MILAN, Ultime notizie: Yannick Ferreira Carrasco ha chiesto la cessione al Dalian Yifang, i rossoneri ci proveranno.

Calciomercato Milan - Carrasco ha chiesto la cessione : Calciomercato Milan, Carrasco POSSIBILE- Tempo di grandi manovre in casa Milan per rinforzare la squadra. In vista della seconda parte della stagione, decisiva per centrare gli obiettivi prefissati in estate, Leonardo e Maldini dovranno lavorare sul mercato, per consegnare a Gattuso una squadra più competitiva di quella attuale. Mentre tiene ancora banco il caso Higuain, con […] L'articolo Calciomercato Milan, Carrasco ha chiesto la ...

Milan - problema ingaggio per Carrasco : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Milan ha individuato in Yannik Carrasco il profilo ideale per rinforzare l'attacco. Il problema per l'attaccante ex-Monaco oggi in Cina è il ricco ingaggio percepito che il club rossonero non ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 4 gennaio in DIRETTA : la Juve ha Trincao in pugno. Carrasco al Milan? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di questo 4 gennaio in cui le operazioni e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, dirigenti e ...

Calciomercato Milan : Leonardo a caccia di opportunità - Carrasco è la prima scelta : Sono molti i nomi sul taccuino di Leonardo e Maldini per il mercato di gennaio. Il Milan nonostante il freno dell’Uefa ha deciso di investire e acquistare due pedine per rinforzare la squadra di Gattuso. Tra i vari sondaggi effettuati dal direttore generale dei rossoneri c’è stato anche quello per Yannick Carrasco. Il nodo maggiore è rappresentato dallo stipendio del giocatore che momentaneamente guadagna tra i 10 e gli 11 milioni a stagione: se ...

Milan - sale Carrasco : piace a Gattuso e i rossoneri piacciono a lui... : Gli anni all'Atletico Madrid lo avevano consacrato come uno dei gioielli emergenti. Riferimento anche del Belgio, altra nazionale in ascesa. Il protagonista è Ferreira Carrasco, classe 1993, ...

Il mercato Milan tra Uefa - Tas e obbligo Champions : no Gabbiadini - sì Sensi e l'idea Carrasco : mercato, Fair Play Finanziario, Tas e obiettivo Champions . Tutto si lega in casa Milan , in un difficile equilibrio che però va trovato per forza di cose e deve portare necessariamente a centrare l'...

Milan-Sensi : c'è l'ok di Gattuso. Attacco : scende Gabbiadini - sale Carrasco : Obiettivo a fuoco per il centrocampo, casting aperto in Attacco: il mercato del Milan si apre così. Come raccontano i servizi di Marco Fallisi e Alessandra Gozzini sulla Gazzetta in edicola oggi, i ...

Calciomercato Milan - c’è il sì di Carrasco : ecco come verrebbe utilizzato da Gattuso : Calciomercato Milan, Carrasco sembra essere l’uomo scelto da Leonardo per rafforzare la rosa di mister Gattuso nella sessione invernale di mercato Calciomercato Milan, i rossoneri sono alle prese con giorni caldissimi con lo scopo di rafforzare la rosa a disposizione di mister Gattuso. Il ds Leonardo, dopo il naufragare della pista Muriel, si sta muovendo su nuovi nomi per l’attacco. La pista Carrasco sembra al momento essere ...

Milan - Carrasco rinforzo ideale : ma c'è un ostacolo : Come riportato da La Gazzetta dello Sport , il Milan può lavorare solamente con una formula: quella del prestito con diritto di riscatto. E secondo il Corriere della Sera l'offerta ci sarebbe già ...

Calciomercato Milan - da Gabbiadini a Carrasco : i movimenti per l’attacco : Calciomercato Milan – Archiviata l’ipotesi Luis Muriel, con l’ufficialità da parte della Fiorentina e l’attaccante colombiano che ha confermato oggi non appena sbarcato in Italia di aver voluto mantenere la parola data al direttore generale della Viola, Pantaleo Corvino, in casa Milan resta un problema chiamata punta che possa fare anche da esterno offensivo. Infatti, […] L'articolo Calciomercato Milan, da ...

CALCIOMERCATO Milan/ Ultime notizie - chieste informazioni su Ferreira Carrasco : CALCIOMERCATO MILAN, Ultime notizie 2 gennaio: si lavora al rinnovo per Ignazio Abate. Con il difensore di andrà avanti fino al 2020.