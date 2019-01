Migranti | Sea Watch | persone a bordo rifiutano cibo

Migranti - per Sea Watch e Sea Eye intensi contatti Ue. A bordo in molti rifiutano il cibo : L'Unione europea accoglie l'appello del Papa e conduce trattative con i leader dei Paesi membri per trovare una soluzione. Acqua razionata, l'equipaggio teme gesti di autolesionismo

Migranti - Conte pronto ad accogliere 15 persone a bordo di Sea Watch e Sea Eye : È gelo tra Conte e Salvini dopo l'apertura del premier all'accoglienza di una parte dei Migranti in attesa di un porto nel Mediterraneo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera il presidente del Consiglio sarebbe determinato ad accogliere 15 delle 49 persone a bordo delle due navi delle Ong. Non solo, quindi, donne, e bambini (in tutto 7), come aveva proposto Luigi Di Maio.Ma per il ministro dell'Interno non c'è spazio per ...

Sea Watch - Conte vs Salvini : 'In Italia 15 Migranti'/ Portavoce Ong : 'Situazione di precaria stabilità' : Sea Watch, il premier Giuseppe Conte: 'In Italia 15 migranti'. Scontro M5s-Salvini. Portavoce Ong: 'Situazione di precaria stabilità'.

Sea Watch - la svolta di Conte : in Italia 15 Migranti e non solo donne e bambini. Vicino l’accordo con 4 Paesi europei : Fa bene Di Maio a parlare ma sui migranti della Sea Watch decido io, aveva detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, aggiungendo che in Italia non arriverà nessuno. Facciamo arrivare solo donne e bambini, ha detto l’altro vicepremier Luigi Di Maio. E invece alla fine, com’è capitato spesso in questi sei mesi di governo gialloverde, la mediazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte salta tutti i litigi e li ...

Giuseppe Conte - il retroscena su Migranti e Sea Watch : "Non solo donne e bambini" - bomba su Matteo Salvini : Non solo donne e bambini. Giuseppe Conte rilancia sulla Sea Watch dopo l'apertura, imprevista di Luigi Di Maio. Un retroscena del Corriere della Sera riferisce del grande impegno di Palazzo Chigi per risolvere la questione dei 49 migranti bloccati da 17 giorni nelle acque di Malta sulla nave della O

