Migranti - per Sea Watch e Sea Eye intensi contatti Ue. "Stiamo consumando i telefoni" : L'Unione europea accoglie l'appello del Papa e conduce trattative con i leader dei Paesi membri per trovare una soluzione. A bordo delle due navi acqua razionata

Migranti Ong - Salvini pronto allo scontro : il piano per fermare Conte : I rapporti nel governo si fanno molto freddi. Gelidi, verrebbe da dire. Di Maio e Salvini da un paio di giorni si inviano piccati messaggi di sfida a distanza. 'Accogliamo donne e bambini', ha ...

Migranti - Conte pronto ad accogliere 15 persone a bordo di Sea Watch e Sea Eye : È gelo tra Conte e Salvini dopo l'apertura del premier all'accoglienza di una parte dei Migranti in attesa di un porto nel Mediterraneo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera il presidente del Consiglio sarebbe determinato ad accogliere 15 delle 49 persone a bordo delle due navi delle Ong. Non solo, quindi, donne, e bambini (in tutto 7), come aveva proposto Luigi Di Maio.Ma per il ministro dell'Interno non c'è spazio per ...

Migranti : addetto stampa Comune Palermo chiede scusa per tweet contro Salvini : Palermo, 7 gen. (AdnKronos) - "È vero. Ho commesso un errore. La volgarità è un errore in qualsiasi contesto. Lo è ancora di più se permette di distogliere l'attenzione da problemi ben più gravi". Inizia così un lungo post pubblicato sui social da Fabio Citrano, il componente dell'Ufficio stampa del

Migranti - svolta di Conte : "Sì a 15 persone - mariti compresi" : Palazzo Chigi sta valutando di accogliere 15 dei 49 Migranti bloccati sulle navi Sea Watch e e Sea Eye, bambini, donne ma anche i mariti per non smembrare i nuclei Segui su affaritaliani.it

Migranti - Salvini : “Quanti ne accogliamo? Zero - abbiamo già dato. Porti chiusi per i trafficanti”. Poi attacca i sindaci : “Quanti Migranti accogliamo? Zero. abbiamo già dato”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini durante una diretta Facebook. “Su questa scrivania ho firmato il permesso di arrivare in Italia a centinaia di donne e bambini, riconosciuti in fuga da associazioni serie, e che avranno in Italia il loro futuro. Poi basta: per i trafficanti di esseri umani i Porti italiani sono, erano e saranno chiusi. Grazie a questo traffico gli ...

Scontro nel governo sui Migranti. Salvini : 'Decido io'. Conte : 'Pronti ad accogliere 15 persone' : 'Le possibilità che qualcuno sbarchi in Italia sono pari a zero' aveva invece detto ieri il ministro dell'Interno in riferimento alle 49 persone a bordo di due navi delle Ong in mare davanti alle ...

Sea Watch : Palazzo Chigi valuta accoglienza per 15 Migranti - mariti compresi : Palazzo Chigi sta valutando di accogliere 15 dei 49 migranti bloccati sulle navi Sea Watch e e Sea Eye, bambini, donne ma anche i mariti per non smembrare i nuclei: lo scrive il Corriere della Sera . ...

Sea Watch : Migranti "disperati e tristi" : 22.00 La situazione è "instabile, cresce il livello di stress",dice il medico della nave Sea Watch,ora vicino a Malta con a bordo 32 migranti salvati 16 giorni fa. Serve "una risposta dalla comunità europea per una giusta distribuzine delle persone a bordo", ha aggiunto. "Disperati e depressi dormono in 32 in una stanza,tra cui 4 donne e 3 bambini. E non c'è cibo adatto ai piccoli. Tre migranti avevano cominciato lo sciopero della fame e ...

Migranti - appello del Papa per i 49 su Sea Watch e Sea Eye. Salvini insiste 'Porti italiani chiusi'. Di Maio 'Decide l intero governo' : Dopo i vescovi , arriva l'appello di Papa Francesco a favore dei 49 Migranti a bordo della Sea Watch e Sea Eye, le navi delle ong che da giorni attendono di sbarcare in qualche porto del Mediterraneo. ...

Mattarella a Palermo per ricordare il fratello ucciso. Il prete : “Solidali con i Migranti che nessuno accoglie in mare” : Messa della famiglia a Sant'Annuzza in suffragio del presidente assassinato. “Il suo programma politico era la trasparenza”

Migranti - l'appello del Papa per i 49 in mare. Ma Salvini non arretra : Il ministro dell'Interno: "Porti chiusi a chi non rispetta le leggi". Di Maio: "La linea la decide il governo intero"

Sea Watch - Papa ai leader Ue : “Concreta solidarietà per i 49 Migranti”. Arcivescovo Torino : “Noi pronti ad accoglierli” : “Concreta solidarietà nei confronti di queste persone”. Al 16° giorno senza porto per le navi Sea Watch 3 e la Sea Eye, con 49 migranti a bordo, è arrivato anche l’appello di Papa Francesco. Il Pontefice, al termine dell’Angelus in piazza San Pietro, ha ricordato la vicenda delle due imbarcazioni che da giorni aspettano indicazioni su uno scalo che accolga i migranti soccorsi in mare. Bergoglio si è rivolto direttamente ai ...