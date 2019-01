Migranti in mare su navi | Vescovo Stagliano | dramma che attende un risposta

Mattarella a Palermo per ricordare il fratello ucciso. Il prete : “Solidali con i Migranti che nessuno accoglie in mare” : Messa della famiglia a Sant'Annuzza in suffragio del presidente assassinato. “Il suo programma politico era la trasparenza”

Migranti - l'appello del Papa per i 49 in mare. Ma Salvini non arretra : Il ministro dell'Interno: "Porti chiusi a chi non rispetta le leggi". Di Maio: "La linea la decide il governo intero"

Papa - appello per i 49 Migranti in mare : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 6 GEN - Un appello a fare sbarcare i migranti in mare, sulla Sea Watch e la Sea Eye, arriva da Papa Francesco. "Da parecchi giorni quarantanove persone salvate nel mare ...

Migranti - Spataro e Don Ciotti contro Salvini : “Sicurezza non può prevalere su diritti umani”. “Fermare deriva razzista” : La polemica sull’accoglienza della nave Sea Watch si infiamma nuovamente durante la consegna del premio dedicato alla memoria del giornalista Pippo Fava, a Catania. Sabato sera, dal palco del Teatro Stabile, l’ex magistrato Armando Spataro è tornato a gamba tesa nella questione, polemizzando direttamente con il ministro dell’Interno Matteo Salvini: “Non è possibile utilizzare la sicurezza, che è sicuramente un diritto ...

Migranti - Di Maio : non lasciare in mare donne e bambini. Salvini : non cedo. Germania pronta ad accogliere : «Non cediamo ai ricatti. Due navi ong sono in acque territoriali maltesi: le persone a bordo devono essere fatte sbarcare a La Valletta ». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando ...

Migranti - Di Maio : "Nessun bimbo resti in mare". Fico con lui - Salvini : "Non cedo" : Il vicepremier: "Malta non fa il suo dovere". Il presidente della Camera: "Apertura importante, ma l'Italia non va lasciata sola". Gelido il leader della Lega: "Basta ricatti, vergognoso silenzio dell'...

Migranti - Di Maio insiste : non lasceremo donne e bimbi in mare : Milano, 5 gen., askanews, - Sulla politica migratoria 'che ha permesso di ridurre in maniera considerevole gli sbarchi non vogliamo tornare indietro, non arretriamo, ma quando si parla di donne e bambini l'Italia deve dare un lezione ...

Salvini - Saviano : è di nuovo polemica sui 49 Migranti ancora in mare : Salvini è finito nuovamente nel mirino polemico dell'autore di Gomorra, Roberto Saviano. A far riesplodere un confronto, a dire il vero mai sopito, è la vicenda della nave Sea Watch che, da giorni ormai, è attraccata davanti alle coste maltesi in attesa di poter far scendere i 49 migranti che si trovano a bordo. Contro la scelta, fortemente sostenuta da Salvini di non aprire i porti italiani, si è scagliato ieri pomeriggio, con un video dai toni ...

Migranti - Sea Watch vede Malta - un migrante si butta in mare : S i attende ancora a bordo della Sea Watch, la nave della ong tedesca che tuttora aspetta, in pieno e turbolento Mediterraneo, di conoscere il proprio destino e quello dei 32 Migranti a bordo. Fra ...

Sea Watch - missione in mare per aiutare i 32 Migranti senza porto : Tra loro tre bimbi piccoli, da due settimane in mare. Intanto prosegue la protesta contro il Decreto sicurezza. Salvini: "Solo 10 sindaci incapaci"

Sea Watch - partita una missione per portare aiuti ai Migranti bloccati da due settimane in mare : Dopo quattordici giorni, le due navi umanitarie tedesche con 49 migranti a bordo sono ancora in mare. Nessuno concede lo sbarco. Ma qualcosa finalmente sembra muoversi alla ricerca di una soluzione ...

Sea Watch - partita una missione per portare aiuti ai Migranti bloccati da due settimane in mare : Tra le due navi appoggio salpate da Malta anche quella della piattaforma italiana Mediterranea. Intanto Francia, Germania e Olanda si dicono disponibili ad accogliere una quota delle persone a bordo. Ma il porto di sbarco ancora non c'è

Migranti - Sea Watch ancora in mare. Asgi : “Malta è ipocrita - ma il problema è europeo” : Cosa possono fare in questo momento i Migranti della Sea Watch e della Sea Eye? Lo abbiamo chiesto a Paolo Bonetti di Asgi, professore di di diritto costituzionale: "Occorrerebbe un ricorso d'urgenza contro Malta alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Basterebbe che anche un solo migrante a bordo della nave presentasse questo ricorso".Continua a leggere