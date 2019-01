Migranti | governo diviso Ma la Lega nega frizioni e rilancia i corridoi umanitari

Il governo si spacca sui Migranti : anche Conte pensa di aprire i porti : Una nuova frattura si apre all'interno dell'esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Diverse infatti sono le posizioni che la Lega ed il Movimento Cinque Stelle hanno per quanto riguarda la questione dei migranti in generale e su quelli della Sea Watch (Organizzazione non Governativa battente bandiera olandese) che oramai dalla Viglia di Natale staziona davanti alle coste di Malta, la quale ancora una volta nega lo sbarco, esattamente come in ...

Migranti - fonti governo : nessuna polemica tra Salvini e Conte : Roma, 7 gen., askanews, - nessuna polemica tra il ministro Matteo Salvini, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e altri componenti del governo sul caso Sea Watch e Sea Eye. Il ministro dell'...

Migranti : parroco Lampedusa - governo apra i porti : Palermo, 7 gen. (AdnKronos) - "Assistiamo ormai da quindici giorni al vergognoso trattenimento in mare di 49 persone, uomini, donne e bambini a bordo della #SeaWatch3 e della #SeaEye, che hanno la sola colpa di sperare e sognare il futuro. E' inaccettabile, da ogni punto di vista, che qualsiasi diba

Scontro nel governo sui Migranti. Salvini : 'Decido io'. Conte : 'Pronti ad accogliere 15 persone' : 'Le possibilità che qualcuno sbarchi in Italia sono pari a zero' aveva invece detto ieri il ministro dell'Interno in riferimento alle 49 persone a bordo di due navi delle Ong in mare davanti alle ...

CAOS Migranti/ Solidarietà - strategia e sicurezza : il patto che serve al Governo : Nuovo scontro tra Malta e Italia sulle sorti della Sea Watch 3. Salvini e Di Maio divisi, intanto emergono i retroscena del caso Diciotti

Migranti - Salvini : “Quanti ne accogliamo? Zero - abbiamo già dato”. Di Maio : decide il governo : «Quanti Migranti accogliamo? Zero. abbiamo già dato». Il vicepremier Matteo Salvini durante una diretta Facebook dal Viminale sul suo profilo ribadisce ancora una volta la sua posizione: «Se cediamo il 6 gennaio, domani siamo daccapo, e poi l’8 gennaio, il 9 gennaio e ancora e i gli scafisti tornano a far quattrini e le Ong che non rispettano norme...

Salvini : «Porti chiusi - sui Migranti decido io». Di Maio : «La decisione è del governo intero» : Il ministro dell’Interno alle ong su Twitter: «Fate quello che volete, ma per chi non rispetta le leggi i porti italiani sono e rimarranno chiusi». Braccio di ferro sui ruoli con l’altro vicepremier

Migranti - appello del Papa per i 49 su Sea Watch e Sea Eye. Salvini insiste 'Porti italiani chiusi'. Di Maio 'Decide l intero governo' : Dopo i vescovi , arriva l'appello di Papa Francesco a favore dei 49 Migranti a bordo della Sea Watch e Sea Eye, le navi delle ong che da giorni attendono di sbarcare in qualche porto del Mediterraneo. ...

Migranti - Di Maio : “Sbarchi? Nessuno vuole togliere potere a Salvini. Ma la decisione la prende il Governo intero” : “A Salvini Nessuno vuole togliere il potere di decidere, però questa è una decisione che prende il Governo intero come abbiamo sempre fatto e, ripeto, io sono per la linea che abbiamo portato avanti come Esecutivo fino ad ora sul tema dell’immigrazione: sto solo dicendo che, se serve, donne e bambini si fanno mandare in Italia perché Malta e l’Unione Europea non hanno neanche pietà di donne e bambini in questo momento”. Così il ...

Gelmini (FI) : 'Governo Conte bocciato - in sei mesi bene solo su Migranti e sicurezza' : Intervistata da 'Il Giornale', la presidente dei deputati di Forza Italia, Mariastella Gelmini, ha stilato un bilancio dei primi sei mesi di governo dell'attuale maggioranza governativa targata M5S-Lega. Gelmini: 'In Lombardia la produzione industriale è calata' Per l'ex ministro dell’istruzione, il bilancio è senz'altro negativo, poiché nel terzo trimestre del 2018 in Lombardia la produzione industriale è calata, gli investimenti diminuiscono e ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : tensioni nel Governo sui Migranti - 6 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Tornano i gilet Gialli; Alta tensione nell'esecutivo sulla questione migranti , 6 gennaio 2019, .

Governo spaccato sui Migranti : Di Maio apre - Salvini non cede. E Conte medita : Il braccio di ferro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla sorte dei 49 migranti delle navi Ong, Sea Wathc e Sea Eye, continua. Dopo la presa di posizione di ieri del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dello stesso ministro del Lavoro, Di Maio ha rilanciato le accuse all'Unione Europea e a Malta colpevoli di voltare lo sguardo dall'altra parte rispetto ai rischi delle persone ospitate a bordo. Di Maio si e' riferito in particolare ...

Sicurezza e Migranti - Chiesa contro "certi andazzi". Tenaglia Bagnasco-Civiltà Cattolica-Migrantes sul Governo : La Chiesa è in fibrillazione e chiede uno scatto di buona volontà per affrontare la questione dei migranti. Ci sono le emergenze di queste ore, come quella dei profughi ancora in mare della Sea Watch e della Sea Eye, ma è più complessivamente la legge 'Sicurezza' a non piacere. Aleggia negli ultimi giorni una chiamata all'obiezione di coscienza. E' "un principio riconosciuto", ha detto ieri da Genova il cardinale ...

Sui Migranti è scontro nel Governo : Telefonata tra il capo del M5S e Conte: accogliere donne e bimbi della Sea Watch. Il leghista: basta ricatti