METRO EXODUS includerà la modalità fotografica

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Deep Silver e 4A Games hanno oggi confermato cheincluderà la funzione Photo Mode, disponibile dal giorno d’uscita, il 15 febbraio, per Xbox One, PlayStation 4 e PC.Photo Mode annunciata perJon Bloch, Executive Producer presso 4A Games ha dichiarato:La Photo Mode è stata una delle funzioni più richieste dalla community di. È una funzione relativamente rara negli sparatutto in prima persona, ma il team è determinato ad includerla e ad offrire ai fan dil’opportunità di catturare le proprie storie dalle desolate terre russe.La Photo Mode sarà disponibile su tutte le piattaforme, mentre i giocatori su PC beneficeranno inoltre del supporto per Ansel, il software di acquisizione di screenshot di NVIDIA.Il reveal della Photo Mode è il primo di una serie di annunci di...