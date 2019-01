Meteo Protezione Civile domani | leggera instabilita' al centro-sud

Meteo Protezione Civile domani : residue nevicate al Sud - grande freddo : Ancora residui fenomeni domani sulle regioni del Sud, ma in via di miglioramento nel corso della giornata. Gran freddo con temperature minime che risulteranno sotto lo zero da nord a sud. Ecco il...

Allerta Meteo per neve - il nuovo bollettino della Protezione Civile : La Protezione Civile ha aggiornato l'Allerta meteo connessa all'ondata di freddo che sta colpendo l'Italia. Persistono venti...

Allerta Meteo - ancora gelo e neve al Sud : nuovo pesante avviso della protezione civile per Sabato 5 Gennaio [BOLLETTINO e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Continuano gli effetti del flusso di correnti fredde proveniente dal nord Europa che ancora nelle prossime ore determinerà il persistere di forti venti al sud, di una sensibile diminuzione delle temperature con nevicate a quote molto basse su Sicilia e Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Meteo - neve anche al livello del mare : il bollettino della Protezione Civile : Ancora precipitazioni nevose al centro sud. Per il 4 gennaio la Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni...

Allerta Meteo Abruzzo : attivata la colonna della Protezione Civile : A seguito dell’avviso di condizioni metereologiche avverse emesso del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dell’avviso di criticità del Centro Funzionale d’Abruzzo con previsione di fenomeni nevosi fino a basse quote, la Sala Operativa Regionale ha posto in preAllerta la colonna Mobile regionale di Protezione Civile. Dal pomeriggio di ieri 2 gennaio 2019, a seguito del progressivo calo delle temperature e ...

Allerta Meteo - gelo e neve al Sud : pesante avviso della Protezione Civile per Venerdì 4 Gennaio [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – La nostra penisola continua ad essere interessata dal flusso di correnti fredde proveniente dal nord Europa che determina il persistere di forti venti al sud, una sensibile diminuzione delle temperature, con nevicate sul versante adriatico centro-meridionale fino al livello del mare e a quote molto basse sul resto del sud Italia. La situazione è critica nelle Regioni meridionali, con una vera e propria emergenza neve. Sulla ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per 3 e 4 Gennaio : gelo intenso e tanta neve al Centro/Sud - ecco i bollettini : Allerta Meteo – L’intenso flusso di correnti proveniente dal nord Europa annunciato ieri continua a interessare la nostra penisola determinando il persistere di una intensa ventilazione accompagnata da precipitazioni nevose sul Centro-sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione ...

Meteo Protezione Civile domani : freddo e neve in arrivo su diverse regioni - ecco le zone interessate : Nella giornata di domani avremo l'avvicinamento di una massa d'aria di origine artica che apporterà un peggioramento atmosferico ed un primo calo delle temperature, in particolare sulle regioni...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile : venti forti in tutta Italia e nevicate fino a quote basse al centro/sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Da domani un intenso flusso di correnti proveniente dal nord Europa interesserà la nostra penisola determinando un aumento della ventilazione e un progressivo calo delle temperature con precipitazioni che risulteranno nevose fino a quote basse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile ...

Allerta Meteo in Sicilia : la Protezione civile mette in guardia da possibile rischio idrogeologico : La Protezione civile regionale ha emanato un aggiornamento delle condizioni di rischio idrogeologico con Allerta meteo gialla per la sera di oggi fino alla mezzanotte, per Palermo e il resto della Sicilia settentrionale. Lo comunica una nota del comune di Palermo. L'articolo Allerta meteo in Sicilia: la Protezione civile mette in guardia da possibile rischio idrogeologico sembra essere il primo su meteo Web.

Allerta Meteo Capodanno - sfuriata fredda al Centro/Sud : la protezione civile lancia l’allarme per “venti di burrasca e mareggiate” : Allerta Meteo Capodanno – Intense correnti settentrionali in quota stanno interessando l’Italia, masse d’aria provenienti dai Balcani verso il mediterraneo centrale apportano venti forti anche nei bassi strati, interessando il versante adriatico e il meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile ...

Meteo Protezione Civile domani : freddo e maltempo su Adriatiche e al Sud : Nella giornata di domani, ultimo dell'anno, avremo l'ingresso più marcato della massa d'aria fredda proveniente dai Balcani che si sta avvicinando in queste ore alla nostra penisola. Questa darà...

Meteo Protezione Civile domani : tempo in peggioramento al centro-sud : L'avvicinamento di una perturbazione in arrivo da Est, accompagnata da aria più fredda, apporterà nella giornata di Domenica un peggioramento atmosferico al centro-sud, con precipitazioni che...