Mattia Binotto | chi è il nuovo team principal della Ferrari | la mano di Marchionne | il

Ferrari - il ribaltone. Via Arrivabene - al suo posto l’ingegnere di ferro Mattia Binotto : Anno nuovo, capo nuovo. Sarà così per le Ferrari di Formula Uno, dal momento che i vertici del Cavallino hanno deciso di silurare il team principal Maurizio Arrivabene e mettere al suo posto colui che nella stagione da poco terminata era stato il direttore tecnico della scuderia: Mattia Binotto . Manca ancora la conferma da Maranello, ma l’anticipazione data dalla Gazzetta dello Sport dovrebbe trovare riscontro già oggi con ...

