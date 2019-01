Matteo Salvini - Luigi De Magistris lo sfida in diretta tv : "Finché sarò sindaco di Napoli..." : A Tagadà il sindaco di Napoli Luigi De Magistris sfida il ministro degli interni Matteo Salvini: "Fin quando sarò sindaco il porto di Napoli rimarrà aperto". Il sindaco di Napoli nella trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella si schiera in aperta polemica con il ministro dell'interno, manifes

Roberto Saviano e Matteo Salvini - botta e risposta sulle divise della polizia : La guerra tra Roberto Saviano e Matteo Salvini si arricchisce di un ultimo, grottesco, capitolo. Grottesco per le accuse di mister Gomorra, il quale - pare evidente - non sa più cosa inventarsi. Ora Saviano infatti punta il dito contro il vicepremier leghista perché indossa divise delle forze dell'o

Nadia Toffa in ospedale - Matteo Salvini la difende dagli haters : 'Basta per piacere' : Non c'è pace per Nadia Toffa. Questa mattina la conduttrice de 'Le Iene' ha postato uno scatto che la ritraeva in un letto d'ospedale, pronta a ricevere l'ennesima chemioterapia. Il lungo messaggio di Nadia ha commosso i fan ma non è stato esente da critiche davvero fuori luogo, in primis da parte di chi crede che la Toffa stia sfruttando la sua malattia per visibilità. Un commento in particolare ha scatenato l'inferno sui social. Una utente ha ...

I vigili del fuoco attaccano Matteo Salvini : denunciato per "porto abusivo di divisa" : "Immaginazione tanta, sostanza zero", ha detto a Tiscali Notizie il Costantino Saporito, sindacalista dell'Unione Sindacale di base, Usb, dei vigili del fuoco. "M'importa poco se Matteo Salvini ...

Vittorio Feltri : "La gente è più vicina alle idee di Matteo Salvini che al Papa. Il Pd è una camera ardente" : "Nel peggio c'è sempre continuità e il nuovo anno è iniziato come si è chiuso il precedente. Matteo Salvini non ha sempre ragione ma Luigi Di Maio ha sempre torto". Vittorio Feltri ospite a L'aria che tira su La7, non prevede dunque cambiamenti per il 2019. Leggi anche: "Volete gli immigrati? Solo c

Matteo Salvini - la denuncia del sindacato dei Vigili del fuoco sul ministro : "Porto abusivo della divisa" : Il piccolissimo sindacato Usb che rappresenta alcuni Vigili del fuoco avrebbe denunciato, per "via amministrativa", Matteo Salvini per "porto abusivo di divisa". Al coordinatore nazionale Usb dei pompieri, Costantino Saporito, sono saltati i nervi davanti all'ennesima foto del ministro dell'Interno

Marco Travaglio - la vignetta di Mannelli sulla prima pagina del Fatto : Matteo Salvini affoga come un immigrato : Marco Travaglio ha pubblicato sulla prima pagina de Il Fatto quotidiano una pesantissima vignetta di Mannelli contro Matteo Salvini . Dal titolo 'Sogno di una notte di mezzo inverno', il disegno ...

Elena Fattori insulta Matteo Salvini : "Fa il pirla con 49 disperati" : "Chiudere i porti per bloccare i flussi migratori è come chiudere gli ospedali per impedire di ammalarsi. Inutile, crudele e disumano. Una vergogna non solo italiana ma europea". Elena Fattori, senatrice del Movimento 5 stelle, ha attaccato duramente Matteo Salvini con un post sul suo profilo Facebo

Giuseppe Conte - il retroscena su migranti e Sea Watch : "Non solo donne e bambini" - bomba su Matteo Salvini : Non solo donne e bambini. Giuseppe Conte rilancia sulla Sea Watch dopo l'apertura, imprevista di Luigi Di Maio. Un retroscena del Corriere della Sera riferisce del grande impegno di Palazzo Chigi per risolvere la questione dei 49 migranti bloccati da 17 giorni nelle acque di Malta sulla nave della O

Matteo Salvini gela Luigi Di Maio sul referendum propositivo : Lega e M5s - altra frattura : Sarà il referendum propositivo il prossimo tema di scontro fra Lega e M5S? La questione arriverà in Aula alla Camera a metà gennaio e le distanze nella maggioranza sono ancora notevoli. A chiarire il pensiero della Lega ci pensa direttamente Matteo Salvini ai microfoni del Tg3. "Coinvolgere i cittad