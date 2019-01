Massa | baby gang tenta di uccidere coetaneo | tre arresti

Massa - aggrediscono un 16enne con un temperino alla gola : baby gang nei guai : Tre ragazzi, tra cui due minori e un neo-diciottenne, sono stati arrestati con l'accusa di tentato di omicidio per aver aggredito un coetaneo, che avrebbe fatto qualche apprezzamento di troppo a una ragazza del loro gruppo via social network. Lo hanno picchiato e ferito alla gola con un temperino lasciandolo quasi esanime a terra in un parco pubblico di Marina di Massa .Continua a leggere

Baby gang tenta uccidere coetaneo - 3 arresti a Massa : tentato omicidio e' l'accusa che ha portato in carcere tre ragazzi, due minorenni e uno appena maggiorenne, arrestati dalla squadra mobile di Massa per l'aggressione a un minore: due sono ai domiciliari e uno e' recluso nel carcere minorile di Torino. La 'Baby gang' aveva attirato la vittima in un parco pubblico nel periodo delle feste di Natale. Qui il ragazzo, sembra per futili motivi, prima e' stato picchiato e poi ferito con un temperino ...