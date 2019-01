Mary e il ballo virale con il papà malato

vanityfair

(Di lunedì 7 gennaio 2019) È una storia che sa di sceneggiatura hollywoodiana quella che arriva dall’Alabama e ha fatto il giro degli Stati Uniti diventandograzie a un video su Facebook. A postarlo sono stati i fotografi del matrimonio diBourne che voleva ballare con suo madre alle nozze e ci è riuscita nonostante la malattia dell’uomo. I Hope you dance è la canzone scelta dall’insegnante di29enne per fare al matrimonio quello che da bambina faceva con ilattorno al tavolo della cucina. È sempre stata la loro canzone.https://twitter.com/blueroomzoom/status/1080691406119800832Bourne ha sposato il suo compagno James Butts il 29 dicembre a Point Clear, Alabama. Suo padre l’ha accompagnata all’altare e ha ballato con lei anche se è in sedia a rotella e vive in un hospice. All’uomo è stato diagnosticato un glioblastoma, una forma tumorale al cervello, nel maggio 2017 senza speranza ...