Manovra 2019 | non solo ecobonus | ecco le agevolazioni per la ricarica delle auto

Manovra - Brunetta fa la sua previsione : 'Il 2019 sarà un anno di recessione per l'Italia' : Con un post sul suo blog personale 'Free News Online', il deputato ed accademico italiano Renato Brunetta ha rilasciato le sue valutazioni sui punti di criticità della Manovra di bilancio targata M5S-Lega, focalizzando l'attenzione sull’andamento dell'economia italiana nell'anno in corso. Brunetta: 'Il rischio recessione per l'Italia è ad un passo' Per l’economista di Forza Italia, a causa di fattori sia interni che esterni, il 2019 si accinge ...

Manovra : dalla web tax al credito sui prodotti riciclati - le novità 2019 per le imprese : Per esempio la web tax prevede due decreti da varare entro fine aprile: un decreto Economia e un provvedimento delle Entrate. Ecco, in sintesi, le novità introdotte dalla Manovra. Ace: abrogato il ...

Manovra 2019 - non solo ecotassa - rincari e bollo auto : ecco cos’altro gli automobilisti devono assolutamente sapere : Approvata definitivamente la legge di Bilancio per il 2019. ecco in pochi punti tutto quello che c’è da sapere per gli automobilisti. – Ecobonus: come avevamo già scritto si tratta di incentivi all’acquisto di autovetture con emissioni di CO2 sotto i 70 g/km e con prezzo di listino non superiore ai 50 mila euro (iva esclusa), praticamente auto elettriche e alcune ibride. In caso di rottamazione il bonus arriva fino a 6000 euro. ...

Manovra 2019 : flat e web tax tra le novità sulla Legge di Bilancio : Con la prima Manovra del governo giallo-verde, introdotta a partire dall'anno nuovo, c'è stata una notevole riduzione delle tasse per le partite Iva, ma anche la nascita di una nuova sanatoria (per le irregolarità formali nella dichiarazione dei redditi sanabili tramite il versamento di 200 euro per ogni periodo d’imposta) in arrivo. Conseguenza è l'inasprimento del prelievo su alcune categorie e l'abolizione di alcuni incentivi. Argomenti ...

Manovra 2019 approvata : tutte le novità sul pacchetto pensioni : Il 30 dicembre 2018 la Camera ha approvato definitivamente la Legge di Bilancio 2019, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2019. La “Manovra del popolo” presta particolare attenzione al capitolo pensioni: dalla pensione di cittadinanza all’introduzione di quota 100, passando per il taglio alle pensioni d’oro. Ma non solo. È stato previsto anche nuovo meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, per il triennio ...

LA Manovra PER IL TRIENNIO 2019/2021 l'opinione di Angiolo Alerci : La violenta contrapposizione, che ormai da diversi anni regna nel nostro Parlamento, spesso porta i cosiddetti rappresentanti del popolo ad assumere il ruolo di comparse in spettacoli di terzo mondo. ...

Ecco le sette flat tax della Manovra 2019 (che allontanano i contribuenti dall’Irpef) : Nel menù della legge di Bilancio non figurano solo le misure per le partite Iva (l’estensione del forfettario operativa dal 2019 e la nuova imposta unica al 20% per ricavi o compensi da 65.001 a 100mila euro destinata a debuttare dal 2020). Ci sono anche la cedolare sulle nuove locazioni dei negozi e altre imposte minori...

La Manovra 2019 è legge : tutte le misure approvate - punto per punto : La Manovra del cambiamento, targata Lege-5stelle, è legge di Stato. Finalmente, dopo polemiche, bagarre in Parlamento, accuse e promesse di adire le piazze fatte dalle opposizioni l’Italia ha la sua legge di bilancio 2019, approvata in extremis, con 313 voti a favore e 70 voti contrari. Esercizio provvisorio evitato. Ed evitata anche la procedura di infrazione, anche se la Commissione europea ha promesso che vigilerà con attenzione sugli impegni ...

Manovra 2019 approvata : tutte le novità fiscali in vigore : Le disposizioni fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2019, approvata in via definitiva, in extremis a fine anno e scongiurando così l’esercizio provvisorio, rispetto alle previsioni iniziali, presentano profonde modifiche effettuate nel corso dell’esame parlamentare (in particolare al Senato), sia sul versante degli interventi per la crescita, sia per quanto riguarda il prelievo tributario. Inoltre nell’ottica dell’alleggerimento dei saldi ...

Manovra 2019 - Lecotassa e lecobonus sono legge : Dopo il voto di fiducia di ieri, oggi 30 dicembre - ultimo giorno utile - la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge bilancio per lanno 2019 con 313 voti favorevoli e 70 voti contrari (i deputati del Pd e di Liberi e Uguali non hanno partecipato al voto in segno di protesta). La legge, che sarà pubblicata domani sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore l1 gennaio 2019, contiene l'ecotassa sulle auto ...

Cosa prevede la Manovra 2019 : la scheda : Rimborsi per i risparmiatori truffati I risparmiatori truffati coinvolti nelle crisi bancarie potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'Economia per ottenere il rimborso: agli azionisti fino ...

Ok definitivo della Camera alla legge di bilancio : la Manovra 2019 è legge. Cosa cambia per i cittadini : VENTURE CAPITAL: Il 15% degli introiti statali incassati da utili e dividendi delle partecipate del ministero dell'Economia dovranno essere reinvestiti in fondi di venture capital. BUCHE ROMA : L'...

Manovra 2019 - arrivato il via libera : Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria interpellato dai cronisti commenta le voci di una sua possibile uscita dall'esecutivo. Il ministro parla lasciando Montecitorio dopo l'approvazione della ...