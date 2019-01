Maltempo Sicilia | danni agli ortaggi per le gelate

Maltempo in Sicilia - ordinata chiusura scuole a Enna per neve : Lunedì a Enna le scuole rimarranno chiuse per consentire alla protezione civile di sgomberare i cumuli di neve formatisi in questi giorni. Lo ha deciso il sindaco Maurizio Dipietro con un'ordinanza. ...

Maltempo Sicilia : frana ad Alicudi - famiglie isolate : Nelle Eolie, ad Alicudi, a causa di una frana, 6 famiglie sono rimaste isolate. Lo smottamento interessa la località vicino il vallone e ha comportato l’isolamento della zona. L'articolo Maltempo Sicilia: frana ad Alicudi, famiglie isolate sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - 1000 tonnellate sale sulle strade della Sicilia : verso la normalità : Viabilita’ garantita pressoche’ ovunque, con blocchi e rallentamenti temporanei dovuti esclusivamente ad incidenti causati da mezzi sprovvisti di catene da neve o pneumatici invernali, persino nei tratti di strade e autostrade lungo i quali e’ in vigore l’obbligo. Positivo, quindi, il bilancio delle procedure attivate da Anas per la gestione dell’emergenza, in questi tre giorni caratterizzati dalla eccezionale ...

Maltempo - al via la conta dei danni in Sicilia : “Chiederemo lo stato di calamità” : Al via in Sicilia la conta dei danni provocati da neve e gelo in un anno particolarmente funesto, anche per l’agricoltura e la zootecnia Siciliana, a causa del Maltempo che ha interessato l’intero territorio regionale. Dopo la recente alluvione, per la quale i danni stimati ammontano a oltre 400 milioni di euro e per la quale si sta attivando il fondo di solidarietà europeo, adesso è la volta di neve e gelate. “Abbiamo già ...

Maltempo al Sud - disagi dalla Sicilia alla Basilicata. A Gela la neve blocca un’ambulanza : muore una donna : È morta per infarto su un’ambulanza, rimasta bloccata dal ghiaccio e dalla neve, lungo la strada provinciale verso l’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela, in Sicilia. La vittima è una donna di 90 anni di Butela, frazione della provincia di Caltanissetta, che i soccorritori stavano trasportando in ospedale con un attacco cardiaco: un tratto di strada ghiacciata ha costretto l’autista dell’ambulanza a fermarsi per montare le ...

Maltempo Sicilia - Anas : riaperta la SS117 “Centrale Sicula” : E’ stata riaperta la strada statale 117 ‘Centrale Sicula’, precedentemente chiusa a seguito delle forti nevicate. Sul tratto il transito e’ consentito con catene montate o pneumatici da neve dal km 17,250 al km 39,800, dalla localita’ di Mistretta a Nicosia in provincia di Enna. L'articolo Maltempo Sicilia, Anas: riaperta la SS117 “Centrale Sicula” sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : grossa frana a Castelmola : Un’enorme frana si è verificata sotto il centro abitato di Castelmola, collina a nord di Taormina, nel Messinese. Grossi sassi, a causa del Maltempo, sono precipitate sulla strada provinciale, che e’ l’unica di via di accesso al paese che rischia di rimanere isolato. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco. “Per i lavori di consolidamento del costone – spiega il sindaco Orlando Russo – sono stati stanziati ...

Maltempo : migliora la circolazione ferroviaria in Sicilia : In graduale miglioramento, dopo gli interventi dei tecnici di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), la circolazione ferroviaria in Sicilia. Lo rende noto Fs Italiane. Riattivate, con limitazioni di velocita’ a causa della presenza di neve, le linee Palermo Catania e Palermo-Agrigento. Per garantire la regolarita’ della circolazione, Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha limitato la percorrenza di alcuni treni regionali, ...

Maltempo in Sicilia : gruppo di scout bloccato da una tormenta di neve : Un gruppo di scout di Riposto impegnato in un campo nella zona di Montargano, a Casa Betania, è rimasto bloccato questa mattina sulla via del ritorno perché sorpreso da una tormenta di neve. In loro soccorso e’ intervenuta la Protezione civile comunale di Mascali che con un fuoristrada attrezzato ha accompagnato gli esploratori in difficoltà a Puntalazzo, con un servizio navetta. “Considerato che sul posto inizialmente erano ...

Sicilia - SoS mucche e altri animali bloccati sui monti per Maltempo : E' vera e proprio corsa contro il tempo in Sicilia per soccorrere mucche, asini e altre diverse specie di animali di proprietà degli agricoltori bloccati dalla neve sulle montagne, senza riparo e ...

Maltempo Sicilia : aziende agricole isolate sulle Madonie : “sulle Madonie le aziende agricole sono semi isolate e solo grazie all’impiego dei trattori alcune strade sono percorribili, seppure in parte. È corsa contro il tempo per far rientrare gli animali e fornire loro un riparo sicuro“: lo rende noto Coldiretti Sicilia, precisando che nelle aziende sulle montagne di Collesano, in provincia di Palermo, le tubature di acqua e gas sono congelate e bisogna riscaldarle con mezzi ...

Maltempo Sicilia : nevicate in atto - sospesa circolazione dei treni sulla Palermo-Catania : Disagi per la circolazione ferroviaria in Sicilia a causa del Maltempo: per le intense nevicate in atto, sulla linea Palermo–Catania la circolazione è sospesa fra Caltanissetta e Lercara Diramazione, mentre è ripresa alle 9 fra Catania e Caltanissetta. La percorrenza dei treni e’ limitata fra queste due stazioni. Interrotta al momento anche la Gela-Canicatti’-Caltanissetta. Traffico rallentato sulla Palermo-Agrigento, con ...

Maltempo Sicilia : neve alle Eolie - difficoltà nei collegamenti marittimi [GALLERY] : 1/4 ...

Maltempo - neve e gelo in Sicilia : disagi sulle strade : disagi alla circolazione stradale in Sicilia, a causa di gelo e neve: la statale Palermo Agrigento è chiusa per i mezzi pesanti nei pressi di bivio Manganaro, nella zona di Lercara Friddi (le auto possono circolare ma solo con le catene). Si registra ghiaccio sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo, nella zona di Segesta, e sulla statale Caltanissetta Agrigento. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le vetture rimaste ...