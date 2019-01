Mafia | lo Stato presenta il conto ai Riina | chiesti 2 milioni per le spese carcerarie

Trattativa Stato-Mafia - Fava : “Accelerò la morte di Borsellino. Depistaggio ci fu prima dell’esplosione della bomba” : “La relazione che abbiamo approvato in Antimafia sui depistaggi nelle indagini su via D’Amelio non restituisce clamorose verità ma una evidenza, questa sì, che ha a che fare con noi siciliani – ha spiegato Claudio Fava, presidente della commissione Antimafia, a margine della presentazione, a Catania, della relazione – molti capirono, molti sapevano, molti tacquero. Accanto alle “menti raffinatissime” che organizzarono assieme a ...

Mafia Brenta : arrestato Claudio D'Este : ANSA, - VENEZIA, 31 DIC - E' stato arrestato a Zagabria dalla Polizia croata, su indicazione della Squadra Mobile di Venezia e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato l'ex affiliato ...

Parla un pentito di Mafia : "Sono un morto che cammina - lo Stato non ci protegge" : Un ex mafioso di Bagheria: "Dopo l'omicidio di Pesaro temo un effetto domino". Ma Salvini ostenta ottimismo: se ricorrono...

Vittime Mafia : Stato non applica legge : 2.26 "Il ministero dell'Interno non applica come dovrebbe la legge sulle Vittime innocenti della criminalità, creando troppe ingiustizie". Così i familiari delle Vittime dei clan di camorra che in una conferenza stampa a Casal di Principe (Caserta) hanno attaccato il Viminale sul tema delle Vittime innocenti mai riconosciute come tali dallo Stato.Questo a causa di una "normativa poco chiara" o lasciata all'interpretazione di funzionari poco ...

Buzzi : io vittima di un teorema - fossi stato credibile Mafia capitale sarebbe finita : Roma – “Sono vittima di un teorema. Vi ho dato tutti gli elementi per capire la situazione, invece ora mi hanno riconosciuto anche la Mafia”. Salvatore Buzzi, durante una testimonianza fiume nel corso del processo stralcio dell’inchiesta Mondo di Mezzo che riguarda l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha commentato piu’ volte la sentenza di appello del processo di secondo grado sulla cosiddetta Mafia che lo ...

Mafia - caccia a Messina Denaro : blitz e perquisizioni in Sicilia - arrestato un boss : Nuovo rastrellamento per stanare l'ultimo boss dei boss ancora latitante. Centinaia i carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Trapani stanno perquisendo case, magazzini, negozi, uffici alla ricerca di una traccia di Messina Denaro su ordine della Procura della Repubblica di Palermo.Continua a leggere

Trattativa Stato-Mafia - Travaglio : “Berlusconi ricevuto da Mattarella nonostante sentenza dica che pagava la Mafia” : “Non si può consegnare la Trattativa al nostro passato, riguarda il nostro presente. Il nostro Paese è ancora sotto ricatto, basti pensare che coloro che hanno concluso il patto, e cioè Berlusconi e Dell’Utri, sono con il loro partito in Parlamento“. Lo ha detto il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, a margine della presentazione del libro scritto con Marco Lillo, Padrini Fondatori, alla fiera Più libri, più ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che la Trattativa Stato-Mafia ha accorciato la stagione delle stragi? : E’ vero che la decisione della ministra della Salute Giulia Grillo di destituire i membri non permanenti del Consiglio superiore di Sanità è un attacco alla scienza e alla competenza? E’ vero che dopo tutte le norme varate dai ministri Brunetta, Madia, e prossimamente anche Giulia Bongiorno, adesso tutti “i furbetti del cartellino” vengono licenziati immediatamente e con grande facilità? E’ vero, come dicono in ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 dicembre : Buona scuola – Il generale condannato per la trattativa Stato-Mafia tiene lezione : iL generale Il messaggio di Mori ai pm: “Spero di vederli morti” L’anatema – L’ex direttore del Sisde attacca il magistrato “che parla dopo il giudizio” sulla trattativa, cioè Di Matteo E dice: “Voglio vivere a lungo per veder morire i miei nemici” di Giuseppe Lo Bianco e Sandra rizza Memento Mori di Marco Travaglio Farà piacere ai pm Di Matteo, Teresi, Tartaglia, Del Bene e all’ex pm Antonio Ingroia, apprendere dalla viva ...

Padrini Fondatori - la sentenza sulla trattativa Stato-Mafia nel nuovo libro di Travaglio e Lillo. In uscita il 6 dicembre : Quella del 20 aprile 2018 è una sentenza storica, un fondamentale passo in avanti nel processo di Norimberga allo Stato italiano. Che riscrive il finale della Prima Repubblica e l’inizio della Seconda e condanna per lo stesso reato (violenza o minaccia a corpo politico dello Stato) tanto gli uomini di mafia – Leoluca Bagarella e Antonino Cinà, unici picciotti superstiti fra gli imputati dopo la morte di Provenzano e Riina – ...

Mafia = ON. ERASMO PALAZZOTTO - LEU - DURO COLPO MESSO A SEGNO DALLO STATO LOTTA Mafia RESTA PRIORITA' : Gli arresti di oggi dimostrano, qualora ce ne fosse bisogno, che la MAFIA è ancora forte e che nonostante i duri colpi subiti in questi anni ha una grande capacità di riorganizzarsi. La grande ...

La vittoria (ignorata) dello stato sulla Mafia : “La riunione fu bella” dice il mafioso, senza sapere che nell’auto c’è un microfono piazzato dai carabinieri. Così ieri, sei mesi dopo quella intercettazione, sono scattati 46 arresti e oggi i giornali parlano di una operazione epocale che ha neutralizzato il nuovo Riina. L’enfasi rischia così di os

Mafia - decapitata la nuova Cupola di Cosa nostra. Arrestato il boss Mineo - erede di Riina : Le cosche mafiose, dopo anni, avevano ricostruito la loro struttura. Era stata ricreata la storica «Cupola» di «Cosa nostra». Emerge da un’indagine della Dda di Palermo, che ha disposto il fermo di 46 persone, tra cui il nuovo capo dell’organizzazione, Settimo Mineo. Il boss che nel 1984 rispose «cado dalle nuvole» all’interrogatorio di Falcone d...

Mafia - De Raho : 'Su Messina Denaro lo Stato non può più attendere' : 'La commissione provinciale non si riuniva più dall'arresto di Riina, da questa indagine emerge che si era ricostituita con un metodo particolare perché ha assegnato il vertice al più anziano dei ...