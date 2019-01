Macchine da stampa | per aziende italiane +10% di fatturato in 2018

Atac - rubavano incassi dalle Macchinette che stampano i biglietti per i mezzi pubblici : 11 guardie giurate arrestate : Puntavano le macchinette “con gli asterischi”, la cui “calcolatrice rotta” non permetteva di rendicontare gli incassi. Così, in una sola giornata di ‘lavoro’ riuscivano a portarsi a casa anche più di mille euro. Potenzialmente, in 10 anni di attività, potrebbero aver sottratto ognuno centinaia di migliaia di euro ad Atac, la (già disastrata) azienda dei trasporti capitolina. Undici guardie giurate arrestate, altre due indagate. In ...