Lutto nel mondo della politica | è morto Antonio Valiante

Lutto nel mondo del Jazz : si è spento Piero Visani : Lutto a Senigallia per la scomparsa di Piero Visani , autentica leggenda del Jazz nostrana. Visani, 94 anni, negli anni '50 è stato una delle chitarre Jazz più illustri del panorama nazionale ed ...

Lutto nella politica campana : è morto Antonio Valiante : È morto questa mattina all?ospedale San Luca di Vallo della Lucania l?onorevole Antonio Valiante. L?ex vicepresidente della Regione di Bassolino era ricoverato da qualche...

Napoli - Michele muore a 24 anni : Lutto nel comune di Bacoli : L'ennesima tragedia in cui a perdere la vita è un giovane ragazzo è avvenuta nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Bacoli. Un decesso improvviso, quello del ventiquattrenne Michele Lucci, che ha sconvolto l'intera comunità del paesino campano, e di cui ancora non si conoscono le cause che lo hanno portato alla drammatica fine. Secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il sito ...

Lutto nel mondo dell'editoria ligure : è mancato Lino Di Vincenzo - fondatore di "Minigoal" : Lutto nel mondo dell'editoria ligure. E' mancato a Genova Pantaleo Di Vincenzo, detto Lino, fondatore di Minigoal, lo storico settimanale dedicato al calcio giovanile della Liguria. I funerali si sono tenuti ...

Lutto nel mondo della musica - muore il grande paroliere : il triste post di Ramazzotti : All'età di 70 anni è scomparso Adelio Cogliati: il paroliere ha collaborato con i più grandi artisti italiani, tra cui Eros...

Repubblica : anche a Napoli curve a Lutto per Belardinelli : Il codice trasversale degli ultrà Napoli-Bologna sarà la partita della maschera per Koulibaly, ma anche delle curve a lutto per Daniele Belardinelli. Sì, perché anche il San Paolo omaggerà l’ultrà morto in occasione di Inter-Napoli. Lo racconta Repubblica sull’edizione nazionale di oggi: «La giornata di campionato che qualcuno temeva diventasse una lunghissima scia di quella notte da incubo, si trasformerà in tutti gli stadi d’Italia ...

Federica Pellegrini : Lutto in famiglia per la nuotatrice nel giorno di Natale : lutto in famiglia per la nuotatrice Federica Pellegrini: lo zio è morto il giorno di Natale Risale a un’ora fa il post di Federica Pellegrini sul suo profilo Instagram, accompagnato da una lunga didascalia dedicata a suo zio, scomparso improvvisamente nel giorno di Natale. “È una di quelle cose se non sai mai se è […] L'articolo Federica Pellegrini: lutto in famiglia per la nuotatrice nel giorno di Natale proviene da Gossip e ...

Lutto nel cinema - è morto Frank Adonis : Marina e Carlo Ripa di Meana - 5 gennaio e 2 marzo Dolores O'Riordan - 15 gennaioPaul Bocuse - 20 gennaioIngvar Kamprad -27 gennaioAzeglio Vicini - 30 gennaioBibi Ballandi - 15 febbraioFolco Quilici - 24 febbraioGian Marco Moratti - 26 febbraioGillo Dorfles - 2 marzoDavide Astori - 4 marzoPiero Ostellino - 10 marzoHubert de Givenchy - 10 marzoStephen Hawking - 14 marzoFabrizio Frizzi - 26 marzoEmiliano Mondonico - 29 marzoWinnie Mandela - 2 ...

Lutto nel mondo dello sport ennese : si è spento il rugbista Luis Biondo : Lutto nell'ambiente del movimento del Rugby locale ma dello sport in genere. Si è spento Luis Biondo, anima del movimento rugbistico ennese "dirigente, amico, fratello di tutti noi " scrivono i responsabili della società di Rugby de Le Aquile Enna sui social " ...

Lutto nel calcio : è morto Felice Pulici - portiere della Lazio dello scudetto del '74 : È morto Felice Pulici, indimenticabile portiere della Lazio che vinse il primo, storico scudetto della sua storia nel 1974, sotto la guida tecnica di Tommaso Maestrelli. Pulici aveva 73 anni ed era malato da tempo. Amatissimo dalla tifoseria biancoceleste, aveva svolto anche ruoli dirigenziali nella societa' romana, che lo ha subito ricordato sul sito Internet. "La S.S. Lazio, il suo Presidente, l'allenatore, i giocatori e ...

Sondrio - contromano sulla Statale : 6 morti in frontale/ Ultime notizie - prefetto 'Lutto cittadino nella Valle' : Sondrio, auto contromano sulla Statale 38: sei morti. Ultime notizie, tremendo scontro frontale fra due auto avvenuto ieri sera, le vittime.

Lutto a Caserta : Giosué - un giovane papà - muore nel sonno a 32 anni : Quella che si sta per raccontare è un'altra di quelle tragedie delle quali non si vorrebbe mai sentire parlare e che riguarda la morte di una giovane persona. In questo caso, la vittima è un uomo di appena trentadue anni, Giosuè Ianniciello, padre di tre bambini, deceduto improvvisamente nel sonno a causa di un malore nella provincia di Caserta, precisamente nel piccolo comune di Gricignano d'Aversa. Secondo quanto riferiscono i media locali, in ...

Caserta - muore bimba di 4 mesi : Lutto nella comunità di Aversa : Una vera e propria tragedia, l'ennesima in cui a perdere la vita è una vittima del tutto innocente, una bimba neonata di appena quattro mesi. Il drammatico episodio si è consumato nella provincia di Caserta, in particolare nel piccolo comune di Aversa, dove una piccola è stata ritrovata priva di vita nella mattinata di venerdì 14 dicembre dai suoi genitori, rimasti profondamente addolorati da quanto accaduto. Secondo quanto riferiscono i media ...

