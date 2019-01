Lunedi 7 Gennaio sui canali Sky Cinema HD

Oltre 20cm di neve - Lunedì 7 Gennaio scuole chiuse anche a Gravina in Puglia [GALLERY] : 1/19 ...

Neve ad Enna : lunedì 7 gennaio scuole chiuse : Non si torna a scuola domani ad Enna. lunedì le scuole rimarranno chiuse per consentire alla protezione civile di sgomberare

Paolo Fox - oroscopo di domani : le stelle di lunedì 7 gennaio : oroscopo domani di Paolo Fox, 7 gennaio: previsioni segni di Terra Come inizierà la seconda settimana di gennaio? Scopriamo con l’oroscopo domani di Paolo Fox e le previsioni dei segni di Terra. Toro: non devono più avere a che fare con Giove in opposizione, ma a marzo avranno a che fare con un nuovo periodo di rivoluzione. In amore devono valutare diverse cose. Vergine: il consiglio di Paolo Fox è quello di soffermarsi più ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 7 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 7 gennaio 2019: Carmelo è partito per la riunione dei Sindaci; quanto torna a Puente Viejo, l’uomo parla ad Adela delle assurde decisioni prese dal governo. Raimundo esige da Fernando notizie di Donna Francisca… Antolina rientra a casa e ha un chiarimento con Isaac, poi i due si recano in paese per rassicurare i loro amici minimizzando su quello che è accaduto. Tuttavia Marcela e Matias ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di lunedì 7 e martedì 8 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 614 di Una VITA di lunedì 7 e martedì 8 gennaio 2019: Ramon vorrebbe inviare Lolita a lavorare in un’altra casa, ma Trini non è d’accordo. Simon va da Elvira a casa dei Palacios e lei svela il piano architettato dal padre per allontanarla da Simon… Ursula rovista nello studio di don Jaime per cercare il suo quaderno, ma trova solo un’altra moneta su cui è inciso l’anno 1881. Samuel riprende ...

Meteo - le previsioni di lunedì 7 gennaio - : lunedì l'alta pressione interesserà il nostro Paese con un temporaneo rialzo delle temperature. Situazione destinata a cambiare già nella giornata di martedì quando è atteso un nuovo nucleo di aria ...

Meteo - le previsioni di lunedì 7 gennaio : Meteo, le previsioni di lunedì 7 gennaio lunedì l’alta pressione interesserà il nostro Paese con un temporaneo rialzo delle temperature. Situazione destinata a cambiare già nella giornata di martedì quando è atteso un nuovo nucleo di aria fredda accompagnato da pioggia e neve su molte aree del Centro ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di lunedì 7 gennaio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di lunedì 7 gennaio 2019: Brooke (Katherine Kelly Lang) si reca in ospedale da Bill per chiedergli se sia sicuro della colpevolezza di Ridge (Thorsten Kaye) che intanto, alla centrale di polizia, continua a proclamarsi innocente… Alla Forrester si discute della situazione di Ridge e sulle conseguenze che un’accusa di tentato omicidio avrebbe sulla famiglia. Alla centrale di polizia, Carter (Lawrence ...

Scuole Chiuse Lunedì 7 Gennaio 2019 : La fase fredda instabile che ha portato precipitazioni nevose con, accumuli localmente notevoli, come abbiamo potuto vedere dai vari post e dalle foto che ci avete inviato. Vedi Scuole Chiuse a Campo Basso Per permettere la completa rimozione della neve accumulata presso gli istituti scolastici della città di Campo Basso il sindaco, Antonio Battista ha firmato questa mattina un’ordinanza con la quale dispone la sospensione delle ...

Emergenza neve - scuole chiuse a Campobasso lunedì 7 gennaio : Lo ha disposto il sindaco di Campobasso Antonio Battista, con un'ordinanza firmata oggi. Attività didattica sospesa anche all'Università Campobasso. Il sindaco del Comune di Campobasso Antonio ...

Oroscopo del giorno 7 gennaio : lunedì la Luna favorisce gli acquariolini - bilancini top : L'Oroscopo del giorno 7 gennaio 2019 mette nero su bianco la classifica stelline quotidiana nonché le predizioni riguardanti l'imminente inizio settimana. Ansiosi di sapere cosa porteranno di buono le stelle in amore e nel lavoro? Certo che si, pertanto occhi puntati in direzione di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, sestina sotto analisi in questo contesto. Prima però di addentrarci negli approfondimenti sui singoli ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 7 gennaio 2019 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 7 gennaio 2019: Diego (Francesco Vitiello) e Rossella (Giorgia Gianetiempo) si sono scambiati un bacio e ciò mette entrambi in forte agitazione… I lavori di ristrutturazione hanno per Renato Poggi (Marzio Honorato) un risvolto assolutamente imprevisto… Aumenta l’ansia di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina Giordano (Nina Soldano), alimentata da Alberto ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE - anticipazioni di lunedì 7 gennaio 2019 : anticipazioni puntata n. 86 de Il PARADISO DELLE SIGNORE daily di lunedì 7 gennaio 2019: Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) scopre che sua figlia Marta (Gloria Radulescu) sta vivendo insieme a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e intende costringerla a tornare a casa per evitare uno scandalo… Marta, nonostante le pressioni del padre, è ormai decisa a ottenere la sua indipendenza e sta cercando un appartamento dove potersi ...

LA COMPAGNIA DEL CIGNO - anticipazioni prima puntata di lunedì 7 gennaio 2019 : anticipazioni LA COMPAGNIA DEL CIGNO, fiction di Rai 1: cast e trama primi due episodi del 7 gennaio 2019 Nuova fiction su Rai 1 con Alessio Boni, Anna Valle e Giovanna Mezzogiorno tra i protagonisti: si tratta de La COMPAGNIA del CIGNO, ambientata al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. La nuova produzione, scritta e diretta da Ivan Cotroneo, si snoda in sei serate: vediamo insieme le anticipazioni della prima puntata, in onda ...