Lotteria Italia | festa a Sala Consilina | «E speriamo si ricordino di noi»

Lotteria Italia - tutti i biglietti premiati. I primi 3 vanno tutti in Campania : il primo da 5 milioni venduto a Sala Consilina : La Lotteria Italia rovescia una cascata di denaro sulla Campania . I primi tre super-premi della Lotteria Italia 2018-2019 finiscono tra Salerno e Napoli. Il biglietto da 5 milioni di euro è stato venduto a Sala Consilina , nel Salernitano, mentre il secondo da 2,5 milioni e il terzo da 1,5 milioni arrivano rispettivamente da Napoli e Pompei. A completare la cinquina dei premi cosiddetti di prima categoria sono Torino, che conquista il montepremi ...

