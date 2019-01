Lotteria Italia | c' è un nuovo milionario a Napoli | «Ma è possibile che sia un turista»

Lotteria Italia - quando i possessori dei biglietti vincenti non riscuotono : 27 milioni di euro dimenticati in 17 anni : I premi della Lotteria Italia 2018 sono stati assegnati, ora bisognerà attendere, e ci si augura, che i possessori dei biglietti vincenti si ricordino di andare a riscuotere. Nell’ultima edizione furono tutti incassati i 6 premi di prima categoria dai giocatori che, come ricorda l’agenzia Agimeg, hanno ritirato le vincite entro i 180 giorni di tempo previsti dal regolamento. Ma non è andata sempre così. Dal 2002 non sono infatti ...