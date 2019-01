Lotteria Italia | a Pietrasanta biglietto da 50mila euro

Vincite Lotteria Italia 2019 : sul sito ufficiale - verifica biglietti 1° e 2° categoria : Si è chiusa ieri sera l'edizione 2019 della Lotteria Italia . Durante lo speciale dei Soliti Ignoti in onda in prime time su Rai Uno sono stati annunciati i codici dei cinque biglietti vincenti di prima categoria , tra cui quello maggiormente ambito del valore di 5 milioni di euro. La dea bendata quest'anno ha baciato la città di Salerno: il primo biglietto di prima categoria è stato comperato a Sala Consilina, all'interno di un ...

Ascolti tv - la Lotteria Italia sbanca anche la prima serata : Oltre cinque milioni di telespettatori, con il 22,5% di share, per lo speciale de "I soliti ignoti" in onda su Rai 1

Lotteria Italia - quando i possessori dei biglietti vincenti non riscuotono : 27 milioni di euro dimenticati in 17 anni : I premi della Lotteria Italia 2018 sono stati assegnati, ora bisognerà attendere, e ci si augura, che i possessori dei biglietti vincenti si ricordino di andare a riscuotere. Nell’ultima edizione furono tutti incassati i 6 premi di prima categoria dai giocatori che, come ricorda l’agenzia Agimeg, hanno ritirato le vincite entro i 180 giorni di tempo previsti dal regolamento. Ma non è andata sempre così. Dal 2002 non sono infatti ...