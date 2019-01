Lotteria Italia 2019 | Venduto nell' area di servizio Sala Consilina Est il biglietto da 5

Lotteria Italia 2019 in tv - perché i biglietti vincenti non si estraggono più in diretta? : Senza l'estrazione in diretta tv dei biglietti vincenti, la Lotteria Italia in tv non ha più pathos, diciamocelo. I bussolotti che ruotano, la discesa della pallina, la voce del funzionario che scandisce lettere e cifre, la composizione della sequenza ufficiale e l'attesa per sapere se e dove il biglietto era stato venduto hanno per anni scandito gli speciali tv della Lotteria Italia. Attesa, ansia, fibrillazione, gestiti con sapienza ...