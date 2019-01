Lotteria Italia 2019 | ecco tutti i biglietti vincenti

caffeinamagazine

(Di lunedì 7 gennaio 2019) La dea bendata arriva in Campania. È stato venduto a Sala Consilina, in provincia di Salerno, il biglietto del primo premio da 5 milioni di euro dellaabbinata alla trasmissione “I soliti ignoti- il ritorno” condotta da Amadeus. La serie e il numero del tagliando venduto nell’area di servizio del’autostrada A3 Napoli-Reggio Calabria sono G 154304. Venduto a Napoli in piazza Principe Umberto il tagliando da 2,5 milioni E 449246 e a Pompei il biglietto da 1,5 milioni E 265607 venduto in via Roma 59.Il quarto premio da 1 milione di euro va al tagliando P 386971 venduto a Torino in corso Traiano 158 e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 500.000 euro va al tagliando F 075026 venduto a Fabro, in provincia di Terni. Campania protagonista indiscussa dell’edizione 2018: il primo premio da 5 milioni, il secondo da 2,5 milioni e il terzo da 1,5 milioni si sommano ai 3 da 50mila euro e ai 19 da 25mila euro ciascuno e portano il montepremi complessivo regionale a 9,6 milioni di euro totali.A distanza il Lazio, rimasto a scon i premi di prima fascia, ma con 14 premi da 50mila euro e 27 da 25mila, sfiora gli 1,4 milioni di euro complessivi. Il terzo posto va al Piemonte con il quarto premio da 1 milione che si somma a 2 tagliandi da 50mila euro e 10 da 25mila per un totale di 1,3 milioni di euro. Di poco fuori dal podio la Lombardia con 10 premi da 50mila euro e 30 da 25mila per un totale di 1,2 milioni. L’Umbria chiude la top five grazie al quinto premio di prima categoria, da 500mila euro, a cui si aggiunge un premio di terza fascia a 25mila euro.