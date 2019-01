Lotteria Italia 2018 | la Dea bendata bacia la Campania Primo premio da 5 milioni a Sala

Lotteria Italia 2019 : ecco tutti i biglietti vincenti : La dea bendata arriva in Campania. È stato venduto a Sala Consilina, in provincia di Salerno, il biglietto del primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia abbinata alla trasmissione “I soliti ignoti- il ritorno” condotta da Amadeus. La serie e il numero del tagliando venduto nell’area di servizio del’autostrada A3 Napoli-Reggio Calabria sono G 154304. Venduto a Napoli in piazza Principe Umberto il tagliando da ...

Lotteria Italia 2019 in tv - perché i biglietti vincenti non si estraggono più in diretta? : Senza l'estrazione in diretta tv dei biglietti vincenti, la Lotteria Italia in tv non ha più pathos, diciamocelo. I bussolotti che ruotano, la discesa della pallina, la voce del funzionario che scandisce lettere e cifre, la composizione della sequenza ufficiale e l'attesa per sapere se e dove il biglietto era stato venduto hanno per anni scandito gli speciali tv della Lotteria Italia. Attesa, ansia, fibrillazione, gestiti con sapienza ...