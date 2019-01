L’orientamento della Corte Costituzionale sulla legittimità del concorso riservato

scuolainforma

(Di lunedì 7 gennaio 2019) I diplomati magistrali in procinto di affrontare ilsi chiedono quali conseguenze possa avere il ricorso che i controinteressati stanno per avviare. Dopo le furiose polemiche che lo hanno contraddistinto, i docentiscuola primaria e dell’infanzia si mobilitano per difenderlo da un’azione in sede amministrativa amministrativa volta a dichiararlo inper la presunta mancanza del criterio selettivo. Sindacati e associazioni hanno promosso ricorso ‘ad opponendum’. Ma come vedremo più avanti la questione non è nuova.I precedenti Ieri avevamo scritto che il transitorio magistrali è sotto attacco. Ma qual è l’orientamentoal riguardo? Sul punto delsuac’era già stato un precedente. Il principio del pubblicopuò andare incontro a eccezioni, ma ...