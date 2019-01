Londra | nuovo spunto rialzista per Just Eat

Londra - mistero droni sull'aeroporto di Gatwick : voli di nuovo sospesi - Due persone arrestate : Giallo sui droni, decine di migliaia di persone bloccate - Continua quindi il mistero dei droni sullo scalo alle porte della Capitale britannica. Tra mercoledì e giovedì decine di migliaia di persone ...

Renato Zero a Londra con Phil Palmer e Alan Clark a Oxford Street : lavori in corso per il nuovo album? : Renato Zero a Londra con Phil Palmer e Alan Clarke potrebbe essere già a lavoro sul nuovo album che arriverà nel 2019 o immediatamente dopo. L'artista romano aveva già annunciato della sua imminente partenza per il capoluogo britannico con le nipoti Ada e Virginia, ma le immagini che circolano raccontano di un incontro con Phil Palmer che starebbe curando alcuni aspetti del suo nuovo album. A lanciare l'indiscrezione era stato proprio il ...

Londra pianifica nuovo fondo da 500 milioni di sterline per l'esercito - : Il Regno Unito, secondo Williamson, è "uno dei pochi Stati in grado di mobilitare un ampio insieme di leve nel campo della sicurezza, dell'economia e dell'influenza". "Dove necessario e opportuno, ...

Paul McCartney e Ringo Starr di nuovo insieme sul palco a Londra! : I biglietti di tutti gli spettacoli sopra elencati sono già acquistabili online tramite il sito ufficiale dell'artista . La foto nell'articolo è tratta dalla pagina Facebook dell'artista .

Gomorra - da Napoli a Londra il nuovo volto del male nella quarta stagione : Esterno notte, ha appena smesso di piovere nella realtà e nella finzione Napoli vista dal Vomero brilla come una pietra preziosa: Genny e Azzurra insieme, solidali come mai, girano una delle ultime scene della dodicesima e ultima puntata della quarta serie di Gomorra, si scambiano baci appassionati e promesse e la notizia è che sono ancora vivi. Niente sangue, niente violenza - qualcuno dietro le quinte chiede 'ma ora la butta di ...

Gomorra da Napoli a Londra - il nuovo volto del male : Spettacoli RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Mary Poppins torna e punta agli Oscar View the ...

Re-Textured : un nuovo sorprendente festival a Londra - : Il tutto andrà ad arricchire un'atmosfera che promette di essere già molto suggestiva con spettacoli audiovisivi davvero coinvolgenti. Il team Krankbrother , ideatore del progetto musicale ha ...

Londra : nuovo spunto rialzista per Easyjet : Scambia in profit Easyjet , che lievita dell'1,85%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Easyjet , che fa ...

Il progetto per il nuovo grattacielo di Londra - a forma di tulipano : Lo chiamano "The Tulip", ma anche "il cotton fioc": lo ha presentato lo studio dell'architetto Norman Foster

Londra : nuovo spunto rialzista per Kingfisher : Apprezzabile rialzo per Kingfisher , in guadagno dell'1,89% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...