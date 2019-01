Lo Stato chiede 2mln ai Riina per spese carcere

Maltempo - al via la conta dei danni in Sicilia : “Chiederemo lo Stato di calamità” : Al via in Sicilia la conta dei danni provocati da neve e gelo in un anno particolarmente funesto, anche per l’agricoltura e la zootecnia Siciliana, a causa del Maltempo che ha interessato l’intero territorio regionale. Dopo la recente alluvione, per la quale i danni stimati ammontano a oltre 400 milioni di euro e per la quale si sta attivando il fondo di solidarietà europeo, adesso è la volta di neve e gelate. “Abbiamo già ...

Disabile peStato alla festa di Capodanno di Marsala : “Chiedevo solo più spazio” : Manlio Valenti, figlio dell'ex sindaco di Petrosino, affetto da handicap di deambulazione e di parola a causa di un incidente stradale, è stato strattonato e colpito con calci e pugni al volto durante la notte di Capodanno: "Ho solo chiesto a chi stava ballando di lasciarmi passare". Rotto il setto nasale: per lui la prognosi di guarigione è di 30 giorni.Continua a leggere

Disabile chiede di attraversare la sala ricevimenti : picchiato e peStato alla festa di Capodanno : Un giovane di 32 anni, Manlio Valenti, figlio dell'ex sindaco di Petrosino Biagio, con handicap di deambulazione e di parola a causa di un incidente stradale del quale è stato vittima da ragazzo, è stato aggredito e picchiato in una sala ricevimenti di Marsala nel corso della festa di Capodanno. Mentre attraversava la sala per raggiungere la postazione del dj avrebbe chiesto a un giovane di farlo passare più volte e non ...

Dipartimento di Stato USA chiede assistenza consolare ad americano arreStato a Mosca - : Gli Stati Uniti confermano che il ministero degli Esteri russo ha ufficialmente comunicato la detenzione di un cittadino americano a Mosca e che i diplomatici statunitensi hanno chiesto assistenza ...

Tifoso morto prima di Inter-Napoli. Il pm chiede convalida arresto per 3 ultras : 'È Stato un combattimento' : Secondo i pm di Milano che hanno chiesto la convalida dell'arresto per 3 tifosi interisti arrestati per gli scontri pre Inter- Napoli tra ultras nerazzurri e partenopei è stato un 'combattimento'. Lo ...

L’Italia è davvero uno Stato laico? Chiedetelo a Parlamento e tv : Da una dozzina di anni Enzo Marzo, giornalista e presidente della fondazione Critica Liberale, realizza un rapporto annuale sulla secolarizzazione della società italiana di cui dobbiamo essergli grati, perché è la sola fonte di notizie attendibili su come cambia L’Italia nel rapporto fra credenti e non credenti. Dai dati del Rapporto – sostanzialmente ignorato dalla stampa – risulta chiaramente che non c’è Stato nessun “effetto ...

Etna - sisma nel Catanese : 600 sfollati |La Sicilia chiederà lo Stato d'emergenza : Magnitudo di 4.8 per la scossa avvenuta alle 3:18. Molti i danni alle abitazioni, una trentina di persone soccorse in ospedale ma nessuna è in gravi condizioni.

Etna - sisma nel Catanese : 600 sfollati |La Sicilia chiederà lo Stato d'emergenza : Magnitudo di 4.8 per la scossa avvenuta alle 3:18. Molti i danni alle abitazioni, una trentina di persone soccorse in ospedale ma nessuna è in gravi condizioni.

Milano - richiedente asilo prende a pugni una donna per rubarle la borsa : arreStato : Bruttissimo fatto di cronaca questa mattina in pieno centro a Milano, precisamente in Piazza della Repubblica, dove un cittadino straniero di origini gambiane ha letteralmente preso a pugni in faccia una donna di 32 anni, originaria del Kenya, che stava passeggiando tranquillamente per le vie del capoluogo lombardo. Sul posto si trovava una pattuglia dei Carabinieri del Norm della stazione Duomo, che preso atto di quanto stava accadendo, ha ...

Milan - Cutrone a Gattuso : 'Perché devo uscire io?'/ Il 63 chiede scusa : 'Ho sbagliato - è Stato un malinteso' : Milan, Cutrone a Gattuso: 'Perché devo uscire io?'. Polemica al momento del cambio nella gara contro il Bologna: il numero 63 rossonero chiede scusa.

Bari - arreStato presunto terrorista somalo. Intercettato diceva : “Mettiamo bombe a tutte le chiede d’Italia” : “Mettiamo bombe a tutte le chiese d’Italia. La Chiesa più grande dove sta? Sta a Roma?”. È una delle frasi intercettate dalla Dda di Bari nell’indagine sul presunto terrorista somalo, fermato il 13 dicembre scorso mentre tentava di scappare. “L’urgenza di eseguire il provvedimento restrittivo – spiegano gli investigatori – è stata dettata dai riferimenti all’elaborazione di possibili progettualità ostili in ...

Chiede un passaggio e prende a schiaffi l'automobilista per rubargli il marsupio - arreStato : Gli agenti del commissariato di Torre del Greco hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica di Torre Annunziata nei ...

Giappone - troppe abitazioni vuote : lo Stato le regala a Okutama a chi le richiede : Per tutti coloro che desiderano trasferirsi all'estero, ma purtroppo non ne hanno la possibilità, quella offerta dal Giappone potrebbe essere un'occasione da cogliere al volo. Nella cittadina di Okutama, a circa due ore di treno da Tokyo e più ampiamente in tutto il Giappone, si è verificato un calo demografico molto consistente: le abitazioni vuote sono tantissime, nel 2013 ce n'erano ben 10 mila in base a quanto riferito da Japan dal Policy ...

Camorra - arreStato latitante a Napoli : chiedeva il 'pizzo' alle ambulanze : Un latitante di 36 anni, Andrea Teano, ritenuto affiliato al clan Cimmino-Caiazzo del quartiere Vomero di Napoli, è stato bloccato in una abitazione alla periferia di Napoli dai carabinieri del Comando provinciale e dell'aliquota di primo intervento del nucleo radiomobile, specializzata in interventi a rischio. Teano è accusato di avere tentato di imporre un "pizzo" di 3mila euro al mese al titolare di una associazione che si ...