Lettere a Tito n 233 Le ´Olimpiadi Mondiali della Musica´ e del ´Cinema… un sogno da

GRIS - il titolo di Nomada Studio è un platform atipico che fa rif Lettere sul “male di vivere” – la nostra prova : Devolver Digital è ormai da anni sinonimo di qualità nel campo delle produzioni indipendenti e GRIS , di Nomada Studio , vede proseguire questo percorso, dimostrando quanto l’azienda americana sia attenta alle produzioni fuori dagli schemi. Il titolo è disponibile dal 13 Dicembre esclusivamente in formato digitale per Nintendo Switch e PC (tramite Steam). GRIS , è un gioco silenzioso, rinchiuso su se stesso e sulla solitudine che vuole ...

Lettere a Tito n. 232. : Caro Tito, non so lì da te, a Messina, se la tua città appare sottotono in prossimità del Natale, con molto meno luminarie ed addobbi , per le vie, davanti alle case, dentro e fuori le vetrine, ecc., ...