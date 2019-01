Lazio | smentito l’accordo con Bobby Adekanye | “non è stato sottoscritto alcun contratto”

sportfair

: Dormiamo tranquilli: l’agente di #Malcolm ha smentito la trattativa con la #Lazio #calciomercato - tommandrea : Dormiamo tranquilli: l’agente di #Malcolm ha smentito la trattativa con la #Lazio #calciomercato - MarcoN1979 : @GFI65 @Lucio2313 @noel85R @cumdivido Io credo che se Lotito vende SMS a gennaio al Milan , con la Lazio in piena l… -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Il club biancoceleste è intervenuto per fare chiarezza sulle voci di un presunto accordo con il calciatoreLain riferimento alle notizie diffuse dai organi di stampa, secondo i quali avrebbe trovato un accordo con il calciatore, in una nota “smentisce tale circostanza e comunica di non avercontratto, né tantomeno di aver avviato trattative per il tesseramento del suddetto calciatore“. (Spr/AdnKronos)L'articolol’accordo con: “non ècontratto” SPORTFAIR.