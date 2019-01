“L’apprendista bardo” | il nuovo lavoro letterario di Federico Leonardo Giampà

romadailynews

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Favola ed Epica, giostre cavalleresche e magia, leggenda e sogno si fondono nel romanzo L’apprendista bardo.accompagna Raymond e i suoi compagni in un viaggio tra i misteri di mondi sommersi, labirintici e sospesi tra le stelle, mostrando al lettore l’incanto della musica, unica possibile catalizzatrice della magia presente nella natura, e la potenza del coraggio e della nobiltà d’animo.Un racconto fantastico che incoraggia a oltrepassare i propri confini, a sognare in grande e a lottare per ciò che si desidera. Perché “per un cuore valoroso nulla è impossibile”.Titolo: L’apprendista bardo Autore:Genere: Fantasy/Storico Casa Editrice: Bookabook Pagine: 258 Codice ISBN: 978-88-3323-122-8“Un’ombra scura aleggia sulla Francia, un’ombra che non va mai via” disse Atlanta alzando il capo verso il soffitto, come a indicare ...