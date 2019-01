Land Rover Discovery Sport - Nuovi collaudi per la versione restyling

Jaguar Land Rover - portiere automatiche per i disabili : I ricercatori della Casa hanno quindi realizzato questo dispositivo per mesi e poi lo hanno montato sulla Range Rover Sport per il test. Si tratta di un sistema all'avanguardia in grado di offrire ...

Land Rover Defender - Le prime immagini ufficiali : Dopo una serie di foto spia seguite da un teaser diffuso dalla Casa pochi giorni fa, la Land Rover ha rilasciato le prime immagini ufficiali della Defender, uno dei modelli più attesi dagli amanti dell'offroad. La nuova generazione, di fatto la seconda, sostituisce l'ultima versione dell'iconica fuoristrada inglese, prodotta fino al 2016, e si appresta a mostrare quindi il nuovo corso di una storia lunga 70 anni, nata nel 1948. Il ...

Guida autonoma : Jaguar Land Rover contro il futuro mal d’auto : Il Gruppo Jaguar Land Rover sta portando avanti uno studio su un complesso algoritmo per contrastare il “mal d’auto”. Il sistema tramite l’azione combinata di sensori biometrici e dati dinamici e di movimento, permette al veicolo di riconoscere lo stato di malessere del conducente e personalizzare autonomamente le impostazioni di Guida per ridurre gli effetti del mal d’auto. Il mal d’auto o “chinetosi” potrebbe diventare un problema da ...

Range Rover Evoque atto II. Oggi a Roma EngLandstar ha portato i nuovi modelli [Galleria] : Oggi un evento molto speciale a Roma, presso lo Spazio Eventi di via Tirso. La concessionaria Englandstar (Land Rover – Jaguar) ha portato in anteprima italiana, due esemplari della nuova Evoque. Del nuovo modello ne abbiamo parlato già qualche tempo fa, con tutte le sue caratteristiche tecniche, confort, e di infotainment di ultima generazione, oltre ai nuovi supporti ADAS per la sicurezza attiva. Il nuovo modello alza ...

Nuova Land Rover Defender - la prima foto : Dopo tre anni di oblio il nuovo Land Rover Defender sta arrivando. La prima generazione, quella nata nel 1948 , poi sempre evoluta però mai rivoluzionata, è rimasta in produzione sino al gennaio 2016 .

Nuova Land Rover Defender - la prima foto : Dopo tre anni di oblio il nuovo Land Rover Defender sta arrivando. La prima generazione, quella nata nel 1948 , poi sempre evoluta però mai rivoluzionata, è rimasta in produzione sino al gennaio 2016 .

Land Rover - Nuovo teaser della Defender : La Land Rover ha voluto fare un piccolo regalo ai fedelissimi del mondo offroad diffondendo un teaser della Defender. Quella che può essere definita come la vera e propria seconda generazione del modello viene mostrata ancora coperta dalle pellicole, ma mette subito in risalto le sue linee squadrate.Senza tempo. Il prototipo, in questo caso nella versione quattro porte a passo lungo che affiancherà quella due porte, è analogo a quello ...

Jaguar Land Rover Mobility : il prototipo di una portiera che si apre e chiude automaticamente : Secondo quanto evidenziato da Jaguar Land Rover , questa tecnologia prima di essere legata a un esemplare di Range Rover Sport è stata sviluppata in laboratorio per sei mesi. Come accennato, la ...

Jaguar Land Rover facilità l’accesso a bordo aprendo automaticamente la portiera : La portiera Mobility si apre all’avvicinarsi del guidatore e si chiude automaticamente. I comandi gestuali ed i sensori radar evitano che la portiera, aprendosi, possa urtare oggetti o veicoli nei parcheggi. Questo tipo di tecnologia può anche facilitare ai disabili la salita e la discesa dalla macchina Jaguar Land Rover ha sviluppato un modello di portiera che si apre automaticamente all’avvicinarsi del guidatore, ma che è ...

Land Rover Defender - Avvistata anche la tre porte : A distanza di pochi giorni dall'ultimo avvistamento della cinque porte i tecnici della Land Rover hanno portato sulle strade inglesi anche un prototipo della Defender in versione tre porte. Il modello debutterà nel 2020 ma è già una delle novità più attese del segmento.Corta come da tradizione. Per usare un termine caro agli appassionati del genere il muletto delle foto odierne non può che essere etichettato come Defender 90. Non sappiamo quale ...

Jaguar Land Rover - un 2018 a tutto gas" : Festicket, il maggiore portale online per i fan della musica, per scoprire e prenotare biglietti e pacchetti per i festival di musica in tutto il mondo. WeTrip, una social platform di viaggi che ...

Land Rover Italia accanto alla Croce Rossa Italiana per il progetto ‘Il Pasto della Solidarietà’ : L’iniziativa, promossa da Croce Rossa Italiana insieme a Land Rover Italia, rientra nel progetto quinquennale “Le Strade della Solidarietà” A cinque anni dall’avvio del progetto “Le Strade della Solidarietà”, nato con l’obiettivo di sostenere i più bisognosi nei contesti metropolitani, Land Rover Italia e Croce Rossa Italiana organizzano, per la seconda volta insieme, il “Pasto della Solidarietà” che si terrà sabato 15 dicembre in 6 città ...

Jaguar Land Rover Italia e San Patrignano inaugurano “Una Casa per Crescere” : Grazie a questo progetto, Aumenta la disponibilità della comunità ad accogliere giovani ragazze con i loro figli. Per loro all’interno del villaggio una nuova Casa per vivere pienamente la propria genitorialità Il progetto “Una Casa per Crescere”, è stato avviato un anno fa e lo scorso venerdì 7 dicembre, alla presenza del Presidente di San Patrignano, Piero Prenna, e del Presidente di Jaguar Land Rover Italia, Daniele Maver, è ...

Land Rover - Proseguono i test della nuova Defender : La Land Rover sta lavorando alacremente su più fronti per rinnovare la gamma: in contemporanea alla recente presentazione della nuova Evoque, la Casa britannica ha da tempo avviato dei test su strada per la futura Defender che ormai appare praticamente con carrozzeria definitiva. Presentata per la prima volta nel 1948 e diventata nel corso degli anni una vera e propria icona del marchio, si appresta a scrivere una nuova pagina ...