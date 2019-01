L' America del potere | in Vice luci e ombre del vicepresidente che ha cambiato

Golden Globe 2019 - vince (finalmente) «The Americans». Tutti i premi delle serie tv : Golden Globe 2019: la cerimoniaGolden Globe 2019: la cerimoniaGolden Globe 2019: la cerimoniaGolden Globe 2019: la cerimoniaGolden Globe 2019: la cerimoniaGolden Globe 2019: la cerimoniaGolden Globe 2019: la cerimoniaGolden Globe 2019: la cerimoniaGolden Globe 2019: la cerimoniaGolden Globe 2019: la cerimoniaGolden Globe 2019: la cerimoniaGolden Globe 2019: la cerimoniaGolden Globe 2019: la cerimoniaGolden Globe 2019: la cerimoniaGolden Globe ...

Golden Globe 2019 - tutti i premi della tv : The Americans la miglior serie tv. Richard Madden : miglior attore : Nella notte italiana di domenica 6 gennaio 2019, si è tenuta la cerimonia che assegna i 76esimi Golden Globe del 2019. Insieme con gli Oscar e gli Emmy, è il più importante riconoscimento al mondo per quanto riguarda l’intrattenimento di cinema e televisione e precede di poco gli Oscar a livello temporale. La miglior serie drammatica è The Americans, la miglior miniserie The Assassination of Gianni Versace, che si aggiudica anche il premio ...

Fare i conti con la sinistra latinoAmericana del XXI secolo : ... i richiami retorici al marxismo, il diniego di pagare i debitori stranieri sparirono dal programma; i capi stavano transitando verso il neoliberismo e stabilivano relazioni con il mondo finanziario, ...

Charly Jordan - doccia bollente per la modella Americana. Poi la dolorosissima sorpresa : Charly Jordan è una modella americana che su Instagram può vantare la bellezza di 1,5 milioni di followers. Ed esplorando il suo profilo social è facile capire le ragioni di tanto successo: Charlie, bellissima, ha un fisico da urlo e adora postare foto e video in cui appare coperta solo di due stris

Pity Martinez votato miglior calciatore sudAmericano del 2018 : Gonzalo “Pity” Martinez è stato eletto quasi all’unanimità come miglior calciatore sudamericano del 2018 precedendo Juan Fernando Quintero e Franco Armani.El Pity Martinez ha vinto il pallone d’oro sudamericano, ottenendo molti più voti dei suoi ormai ex compagni di squadra Quintero ed Armani, finiti rispettivamente secondo e terzo.El Pais, autorevole testata uruguayana che da oltre trent’anni si occupa di ...

Qualano della Scuola Comix Ars di Salerno approda all'Americana Valiant : Tra le sue pubblicazioni realizzate: She-hulk, Marvel,, The One, GG Studio, e una campagna pubblicitaria per Tim Sport. E' stato copertinista e disegnatore per Zenescope Entertainment, Moonstone, ...

AmericaN HORROR STORY - Apocalypse - la fine del mondo di una serie? : Dopo settimane dalla conclusione dell’ottava stagione di AMERICAN HORROR STORY entro nel merito facendo lo sgambetto a uno show che da quasi dieci anni arricchisce il mio personale palinsesto filmico e seriale e al quale ho sempre riservato un posto speciale nella mia pur opinabile classifica. Per dirla in altre parole, normal series scared me. Questo perlomeno fino all’anno scorso.Con AMERICAN HORROR STORY: Apocalypse Murphy e team hanno forse ...

Il Capodanno nero del football Americano : Il football è ricco, il football è appassionante, il football è anche isterico e dipende solo dai risultati, in Europa come in America, che si giochi con un pallone sferico o ovale, coperti di armature e di caschi o solo di parastichi, il football è imponderabile, con i sei quarterback più pagati, dai 33.5 milioni di dollari di Aaron Rodgers ai 30 di Matt Ryan, ai 28 di Kirk Cousins ai 27.5 di Jimmy Garappolo, ...

Perché in America sono preoccupati per lo stato dell'economia italiana : "Wsj", l'economia rischia di cadere in una "spirale mortale" New York, 4 gen 10:05 - (Agenzia Nova) - L'Italia non rischia un collasso del sistema finanziario, come paventato da più parti nei mesi scorsi, ma la terza economia dell'eurozona appare avviata su una "spirale mortale" difficilmente correg

Dazi Cina-Usa - tregua continua : delegazione Americana attesa a Pechino - : Appuntamento il 7 e l'8 gennaio per rafforzare l'intesa raggiunta da Trump e Xi Jinping al G20. Il Paese orientale ha appena annunciato nuovi tagli alle tasse su oltre 700 beni importati

Il ritorno negli Stati Uniti dell'italoAmericana Nancy Pelosi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

La nuova era "rosa" del Congresso Americano : Il Congresso americano cambia veste: indossa un abito blu, femminile. La Camera è uscita profondamente modificata dalle elezioni di midterm dello scorso 6 novembre. Voto segnato dalla vittoria dei ...

Lo scappellotto del Papa ai vescovi Americani : E’ di assoluto rilievo la lunga lettera che il Papa ha inviato ai vescovi americani riuniti in preghiera a Chicago per “affrontare e rispondere evangelicamente alla crisi di credibilità che attraversate come chiesa”. Il riferimento è naturalmente alla piaga degli abusi che ha “fortemente” messo in d

