Lamborghini Huracán Evo | 640 Cv e ruote posteriori sterzanti per l' ultima ' evoluzione'

Lamborghini Huracan Evo : la supercar del Toro raggiunge altissimi livelli di performance [FOTO e PREZZO] : L’inedita supercar vanta la capacità di anticipare le mosse e ascoltare i desideri di chi la guida in armonia con il DNA Lamborghini La Lamborghini Huracan EVO è l’evoluzione del V10 di maggior successo di Casa Lamborghini . È il risultato di un processo di perfezionamento e consolidamento di caratteristiche e performance già esistenti, uno sviluppo di nuove soluzioni in termini di prestazioni e design. Ma ciò che la contraddistingue è la ...

Lamborghini Huracán - Al volante della Super Trofeo Evo : Lasfalto è freddo, umido, i cordoli sono bagnati. Ho 620 cavalli sotto il piede destro e indosso quattro rain usate, giusto per un paio di installation lap per prendere confidenza. Diciamo che non sono esattamente le condizioni ideali per stare sereni, specie se a rincarare la dose cè quel naturale timore reverenziale nei confronti di una vettura del genere: la Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo, lultima evoluzione della sportiva di ...

Lamborghini - Tutti i segreti della Hurácan della Polizia - VIDEO : In pista tutto è possibile. Si può correre, si può andare di traverso. E si può anche usare lautovelox per "pizzicare" una vera auto della Polizia. Sì perché, per una volta, abbiamo invertito i ruoli e ci siamo divertiti a rilevare la velocità della supercar in divisa più famosa dItalia, la Lamborghini Huracán, lanciata sul rettilineo della nostra pista. Siamo saliti a bordo. E siccome non ci sembrava ancora abbastanza abbiamo pensato ...