La storia del dossier del ministro Giulia Grillo sugli scienziati del Consiglio superiore

Il tweet più rilanciato della storia è di un miliardario giapponese : Yusaku Maezawa, coinvolto dall'impresa del viaggio sulla Luna con la SpaceX di Elon Musk, sta per sfiorare quota 5 milioni di rilanci grazie a un post in cui promette di regalare a cento fortunati a caso 100 milioni di yen

Africa - la storia della situazione politica in Gabon - Sky TG24 - : Situato nell'Africa centrale, il Paese è ricco di risorse naturali e la sua economia è fortemente dipendente dal petrolio. Nonostante sia formalmente una Repubblica, da 50 anni è governato dalla famiglia Bongo. Il 7 gennaio 2019 un tentativo di golpe è stato sventato

Vice - la vera storia del braccio destro di George W. Bush è un film che ti lascia inerme : Ci sono film che, quando esci dalla sala, ti lasciano con la sensazione di averti preso in giro. Il problema sorge quando quello che il film racconta è la realtà, nient’altro che la realtà. A quel punto l’essere stati presi in giro assume una gravità ben diversa. È tutto vero, ti ripeti in testa, perché il film fornisce dati specifici, informazioni accurate e prove di quello che sta raccontando, ed è lì che ti senti doppiamente raggirato, ...

Festa del Tricolore : la storia della bandiera italiana - : Nato a Reggio Emilia, in origine fu lo stendardo della Repubblica Cispadana, per poi ospitare lo stemma dei Savoia e infine convertirsi nella bandiera italiana nel giugno 1946 con un decreto del ...

L'America del potere - in "Vice" luci e ombre del vicepresidente che ha cambiato la storia : stato definito il più potente vicepresidente della storia degli Stati Uniti. Fu, però, anche il più impopolare. Il controverso Richard Bruce Cheney, detto Dick, è la figura politica protagonista di ...

Diretta/ Civitanova Verona - streaming video tv : la storia della partita - Volley maschile Serie A1 - : Diretta Civitanova Verona: info streaming video e tv del match, previsto oggi 6 gennaio e valido nel 16turno di Superlega, Serie A1.

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : sul Cermis si scrive la storia della gara a tappe. Francesco De Fabiani prova a difendere la quarta posizione : Sono 74 gli atleti ancora in gara al Tour de Ski, 44 uomini e 30 donne (si è ritirato al termine della tappa di ieri Dietmar Noeckler), che si daranno battaglia lungo le rampe del Cermis, gigante che decreterà i vincitori della gara a tappe valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: oggi andrà in scena la 9 km pursuit in tecnica libera denominata “final climb”. I favoriti sono due norvegesi, Johannes Klaebo e Ingvild Oestberg, ...

Epifania 2019 - tante curiosità su origine e storia della Befana : etimologia e significato religioso - le tradizioni in Italia e nel Mondo : L’Epifania è una delle principali feste religiose dell’anno (insieme a Pasqua, Ascensione, Pentecoste e Natale) ed è celebrata dalla Chiesa Cattolica 12 giorni dopo Natale, il 6 gennaio. Il termine Epifania deriva dal greco ?p?f??e?a, epipháneia, che può significare “manifestazione”, “apparizione”, “venuta”, “presenza divina”. Nella tradizione cristiana, in particolare, Epifania assume il ...

Comuni isolati in Sicilia a causa della neve : ecco la storia a lieto fine di una giovane mamma che ha partorito in casa : Il paese di Marianopoli era completamente bloccato dalla neve e una 18enne, all’ottavo mese di gravidanza ha dovuto partorito a casa con l’aiuto di un infermiere. Miriam, la piccola nata oggi, doveva nascere fra un mese, ma le doglie sono arrivate questa mattina. La famiglia della giovane ha dunque contattato l’infermiere del paese, Vincenzo Agrò, dell’ospedale Sant’Elia, che già in altre occasione si era distinto ...

L'Eredità - Flavio Insinna travolto da accuse e insulti : la 'Ghigliottina' più criticata della storia : La campionessa dell' Eredità inciampa sul 'nonno' nella Ghigliottina forse più discussa e criticata di sempre. La signora Fausta , appena laureatasi vincitrice della puntata del 4 gennaio del ...

La befana vien di notte.. storia - leggenda e tradizioni dell'Epifania : Il 6 gennaio è il giorno dell’apparizione dei Re Magi, Melchiorre, Baldassarre e Gaspare, venuti da oriente a Betlemme seguendo la Stella Cometa per onorare nella sua umile grotta Gesù Bambino, il re dei re, appena nato. Epifania deriva dal termine greco epifàneia che significa, appunto, apparizione ed è il primo giorno in cui Gesù ancora in fasce appare pubblicamente. Una volta arrivati i Magi offrono in segno di ...

Trincao - la Juve e quel no del papà al Porto : storia di un predestinato : Si è rivelato al mondo nello scorso luglio, quando è stato protagonista assoluto nel campionato europeo Under 19 in Finlandia. Il Portogallo è arrivato terzo, battendo nella finalina l'Italia, ma ...