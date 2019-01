La Sea Watch ancora in mare e il fallito colpo di stato in Gabon

Migranti : Sea Watch - persone a bordo rifiutano cibo : ANSAmed, - ROMA, 7 GEN - Alcuni Migranti a bordo della nave di Sea Watch da ormai 17 giorni hanno iniziato a rifiutare il cibo. E' quanto afferma la stessa Ong tedesca in un tweet ribadendo il timore ...

Sea Watch - migranti rifiutano il cibo. Su nave Sea Eye sta per finire l'acqua potabile : Alcuni dei 32 migranti che si trovano a bordo della nave dell'ong Sea Watch, hanno iniziato a rifiutare il cibo. Lo fa sapere la stessa organizzazione umanitaria tedesca in un tweet, ribadendo il timore che "il loro stato psicologico e di salute possa peggiorare sensibilmente". Sulla 'Professor Albrecht Penck' della Sea Eye, le scorte di acqua potabile vengono razionate, e il carburante sta per finire.

Migranti sulla Sea Watch rifiutano cibo. Comunità pronta a ospitare i 49 in Germania e Olanda : 'Siamo pronti ad accogliere nelle nostre case famiglia in Germania e Olanda alcune famiglie di Migranti salvate dalle navi Sea Watch e Sea Eye'. E' quanto dichiara Giovanni Paolo Ramonda, presidente ...

L'ong Sea Watch : "I migranti a bordo rifiutano cibo". Ministro maltese : Italia e Malta mettano pressione all'Europa : Alcuni dei 49 migranti a bordo da quasi tre settimane della nave dell'ong Sea Watch hanno smesso di mangiare, mentre altri vengono curati per disidratazione. Lo ha detto il capitano della nave Sea Watch 3, Kim Heaton-Heather. Contattato via radio da La Valletta durante una conferenza stampa tenuta dall'ong tedesca, il capitano ha denunciato come la situazione si faccia sempre più difficile con a bordo i 49 migranti da 17 giorni.

Sea Watch 3 e Sea Eye : virale il post di uno skipper che propone di salvare in barca a vela i migranti : Tutto è iniziato con un post sui social: un'offerta di solidarietà ai migranti diventata virale, quella di Antonio Scotto Di Perta, 44enne skipper di Procida che ha proposto al Comune di Napoli di andare incontro alle persone a bordo della Sea Watch 3, la nave della ong tedesca che ha tratto in salvo 32 migranti, e che insieme all'imbarcazione di Sea Eye con a bordo 17 persone, è da più di due settimane ferma nelle ...

Caso migranti Sea Watch - l'ultima parola spetta a Conte - sentito il Cdm - : ...: sulla carta l'ultima parola spetta al premier Queste decisioni - sottolinea Fabio Corvaja, ricercatore in diritto costituzionale presso l'università di Padova - impegnano la politica generale del ...

Migranti sulla Sea Watch rifiutano cibo. Comunità pronta a ospitare i 49 in Germania e Olanda : "Siamo pronti ad accogliere nelle nostre case famiglia in Germania e Olanda alcune famiglie di migranti salvate dalle navi Sea Watch e Sea Eye". E' quanto dichiara Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII, riferendosi ai 49 migranti a bordo della Sea Watch 3 e Sea Eye, le navi umanitarie che da giorni sono in attesa di sbarcare in qualche porto.

