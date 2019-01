La rivelazione della Rettore | Mia madre comprò un guinzaglio

Giulia e Irama - annuncio misterioso tra baci e coccole : la rivelazione della De Lellis : Irama e Giulia De Lellis, la storia d’amore continua sui social Giulia e Irama sono tra le coppie Vip più chiacchierate del momento per tanti motivi. Lei infatti è l’ex di Andrea Damante, e si sta rifacendo una vita dopo essersi lasciata con lui puntando moltissimo anche sulla propria carriera; lui invece è il vincitore […] L'articolo Giulia e Irama, annuncio misterioso tra baci e coccole: la rivelazione della De Lellis ...

Inter - Moratti e la rivelazione sul 5 maggio : 'Giocatori sicuri della resa biancoceleste' : In casa Inter il clima si può dire sereno vista la tranquilla posizione in classifica. I nerazzurri sono terzi in classifica con trentanove punti, a meno cinque dal Napoli secondo in classifica e, soprattutto, a più sette sulla Lazio quarta e più otto sul Milan quinto. Dopo la sosta la squadra di Luciano Spalletti ospiterà allo stadio Meazza il Sassuolo, sabato 19 gennaio, alle ore 20:30, nella ventesima giornata di campionato che coincide con ...

La rivelazione della Bild : "Schumacher? C'è un motivo se non si fa più vedere" : Ma perché il 7 volte campione del Mondo di Formula1 non appare più in pubblico da quel giorno in cui cadde sugli sci e picchiò la testa? Il quotidiano tedesco riporta l'opinione di un neurobiologo: '...

rivelazione shock di Niki Lauda : “trapianto di polmone? Periodo peggiore della mia vita. Contavo i tubi dell’ossigeno per…” : Niki Lauda rivela alcuni dettagli della sua degenza in ospedale post operazione ai polmoni: il presidente non esecutivo della Mercedes descrive quei momenti come i peggiori della sua vita Niki Lauda nella sua vita ne ha passate tante. L’attuale presidente non esecutivo della Mercedes ha fatto spesso, metaforicamente, una gara di velocità con la morte che fin qui lo ha visto sempre vincere, come quando sfrecciava davanti a tutti alla ...

Le notizie del giorno – Le rivelazione shock della mamma di Astori ed il caso Nainggolan : Le notizie del giorno – Sono passati ormai più di 8 mesi dalla morte di Davide Astori, una notizia che ha sconvolto il mondo del calcio, la Fiorentina ha attraverso un momento difficilissimo ma ha anche avuto la forza di reagire. Nel frattempo arrivano rivelazioni shock da parte di mamma Anna, intervistata dal ‘Corriere della Sera’, rivelazioni sul giorno della morte del figlio: “io e mio marito dovevamo andare alla messa e poi a ...

Babi Christina Engelhardt : "A 16 anni con Woody Allen"/ rivelazione choc dell'ex modella : "Ma non ho rimorsi" : Babi Christina Engelhardt: "A 16 anni con Woody Allen". Rivelazione choc dell'ex modella e attrice, che però precisa: "Non ho rimorsi"

“Feci sesso con Woody Allen. Avevo 16 anni ma non ho rimpianti” : la rivelazione di un’ex modella : “Ho avuto una lunga relazione con Woody Allen, iniziata quando Avevo 16 anni. Lui non mi ha mai chiesto l’età, ma sapeva che andavo al liceo”. A parlare è l’ex modella Babi Christina Engelhard, in un’intervista rilasciata all’Hollywood Reporter, in cui rivela la sua relazione con il grande regista all’epoca dei fatti 41enne. Christina, che oggi ha 59 anni, ha raccontato alla rivista che la loro relazione sarebbe durata 8 anni, dal 1976 al ...

«La mia storia con Woody Allen a 16 anni» : rivelazione choc di un'ex modella : Era il 1976 e Babi Christina Engelhardt aveva 16 anni. Fu lei a prendere l'iniziativa. Lasciò un biglietto sul tavolo di Woody Allen: 'Dal momento che hai firmato abbastanza autografi eccoti il mio'. ...

Sesso - gli addobbi natalizi stimolano l’eccitazione. La rivelazione della sessuologa : Tanto Sesso a Natale. Anzi, prima. Che stiamo dicendo? Non prendetevela con noi, lo dice la sessuologa Rosamaria Spina. L’idea del Natale vi opprime e vi rende nervosi? Già pensate a quanto vi annoierete (o discuterete) durante le cene in famiglia? A quanti soldi perderete durante le giocate a carte con gli amici? Sappiate che c’è anche una buona notizia. Che ha a che fare con la vostra vita tra le lenzuola. E con le palline dell’albero. La ...

Gf Vip - la rivelazione di Signorini : "La sera della lite Totti era dietro le quinte" : La lite al Gf Vip fra Ilary Blasi e Fabrizio Corona ha fatto parecchio parlare. Da una parte il pubblico si è schierato dalla parte della conduttrice, dall'altra da quella dell'ex re dei paparazzi. ...

Sandro Mayer - la rivelazione della figlia Isabella : «Non era malato» : Sandro Mayer non era malato, è morto all'improvviso per una brutta infezione. Lo ha detto Isabella, la figlia del direttore di Di Più, in collegamento con Barbara D'Urso a...

Ayrton Senna - la rivelazione della sua ex : “Un mese prima della morte mi disse : ‘Sento che non vivrò a lungo'” : “Avevo 20 anni quando l’ho visto per la prima volta. Lui era ancora in Lotus, era alle prime armi”. Inizia così il racconto di Cristina Pensa a Caterina Balivo durante l’ultima puntata di Vieni da Me a cui ha raccontato alcuni retroscena inediti sul campione di Formula 1 Ayrton Senna, con il quale è stata fidanzata per due anni, come quello che il pilota aveva in qualche modo “previsto” la sua morte. “Si è lasciato andare ...

Ayrton Senna - la rivelazione della ex : "Disse : sento che non vivrò a lungo" : ' Lui era ancora in Lotus, era alle prime armi ', ammette Cristina Pensa ospite nel programma Vieni da me , condotto su RaiUno da Caterina Balivo, parlando di Ayrton Senna . Un'amore che ricorda ...