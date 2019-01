La radio era il social degli anni trenta

Tria a 24 Mattino su radio 24 : "Aumento clausole Iva richiederà sforzi molto più grandi il prossimo anno" : Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria a 24Mattino su Radio 24, rispondendo ad una domanda sul prelievo alle pensioni più alte, utilizzato per permettere ad altri lavoratori di andare in ...

Ai funerali di Megalizzi : “Ciao Antonio - avanti per te con il sogno di radio europea” : Antonio sarebbe il primo a stemperare la tensione, a dirci di buttar via il foglio e di improvvisare perché il bello della radio è l’adrenalina della diretta. Lo farebbe con la sua elegante ironia e una voce così irriverente ma affabile da mettere a proprio agio chiunque. ...

Il Natale più bello : incinta dopo chemio e radioterapia : Una storia di speranza e fiducia nella scienza e nella medicina, una favola a lieto fine che insegna quanto sorprendente possa essere la vita. Sara vuole con forza che la pratica della ...

Rai radio trasmetterà l'Inno alla Gioia nel giorno dei funerali di Antonio Megalizzi : Sono passati cinque giorni da quando un uomo armato di coltello e di una rivoltella ha fatto fuoco contro la folla al tradizionale mercatino natalizio di Strasburgo inveendo - come raccontato da alcuni testimoni - contro altre persone con un coltello. In seguito all'attentato quattro persone sono morte e altre 11 ferite.Tra le persone coinvolte anche il giovane giornalista italiano Antonio Megalizzi, gravemente ferito alla testa e purtroppo ...

Matera2019 - piantumati 40 alberi per Materadio 2018 : Gli alberi che Legambiente Matera ha scelto sono fruttiferi, storicamente collaboratori della economia domestica rurale e pastorale, legati alla geografia ed alla storia dei luoghi: sorbo, melograno, ...

Tumori - radioterapia stereotassica arma hi-tech : focus a Roma : Un meeting per far sì che esperti diversi – radioterapisti, oncologi medici e chirurghi – dialoghino sulla disponibilità di un’arma anti-cancro oggi sempre più diffusa come la radioterapia stereotassica (Sbrt), e la sua interazione con le altre discipline. Questo l’obiettivo del sesto simposio annuale Upmc nelle parole di PierCarlo Gentile, direttore medico del centro di radioterapia ad alta specializzazione Upmc San ...

Sanità : in aumento liste d’attesa per chemio e radioterapia - +100% denunce : Continuano a crescere le liste d’attesa, soprattutto per gli interventi chirurgici, ma anche per trattamenti anti-cancro come chemio e radioterapia. Parallelamente aumentano anche le segnalazioni dei cittadini: oltre la metà – 56% nel 2017, era il 54% nel 2016 – denuncia i lunghi tempi d’attesa. I dati emergono dal XXI Rapporto Pit Salute, dal titolo ‘Tra attese e costi, il futuro della salute in gioco’, ...

Pornostar a Rai radio2 : “Sesso in bagno alla Camera? Hanno fatto bene - volevano tornare adolescenti” : Malena, Pornostar pugliese, è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici“, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte. La Pornostar, spiega una nota, “ha commentato la notizia che vorrebbe un deputato della Lega e una deputata del Movimento Cinque Stelle sorpresi a far sesso nel bagno della Camera“: “E che male c’è. Evidentemente non Hanno resistito ...

Aereo civile perde contatto radio sull’Italia : operazione di “Scramble” per i caccia dell’Aeronautica Militare [INFO e DETTAGLI] : 1/4 ...

Una terapia mirata ripristina la sensibilità del cancro della tiroide all’iodio radioattivo : Un gruppo di ricercatori degli Stati Uniti ha pubblicato i risultati di uno studio che dimostrano che la somministrazione di terapie a bersaglio molecolare è in grado di ripristinare la sensibilità dei tumori della tiroide allo iodio radioattivo. Se confermato, questo effetto può essere importante nella gestione di queste neoplasie. Molti carcinomi differenziati della tiroide tendono a evolvere verso forme meno differenziate, vale a dire che le ...

Vasco Rossi - il nuovo singolo 'La verità' in radio il 16 novembre : tra ironia e metafore esagerate : Si intitola ' La verità ' il nuovo singolo di Vasco Rossi che arriva in radio il 16 novembre e in vinile, su 45 giri, il 23. Una provocazione già nel titolo per la nuova canzone, tre minuti e mezzo di ...