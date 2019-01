La preoccupazione del Papa | i populismi minacciano diritti e giustizia 

Maradona - le condizioni di salute del Pibe de Oro dopo le ultime ore di preoccupazione : ultime ore di paura per Diego Armando Maradona con il ricovero a Buenos Aires per una emorragia gastrica, in mattinata è stato dimesso. Lo ha reso noto lo stesso Pibe de Oro, dopo aver lasciato la clinica Olivos, l’ex calcitore del Napoli a una radio locale ha detto di “essere entrato in clinica a 58 anni e di esserne uscito a 50”. Secondo i media locali Maradona avrebbe sofferto di alcune emorrragie gastriche “non ...

USA : tra gli adolescenti cala l’uso di molte droghe - grande preoccupazione per l’esplosione delle sigarette elettroniche : Nel 2018 il doppio degli studenti delle scuole superiori ha utilizzato sigarette elettroniche a base di nicotina rispetto al 2017, un salto senza precedenti in un ampio sondaggio annuale sulle abitudini legate al fumo, all’alcol e all’utilizzo di droghe tra gli adolescenti. È stato il più grande aumento in un solo anno nei 44 anni di storia del sondaggio, che ha superato di gran lunga l’aumento nel consumo di marijuana degli anni ’70. Il ...

Salvini in Israele definisce terroristi Hezbollah : 'preoccupazione e imbarazzo' al ministero della Difesa : 'Preoccupazione' e 'imbarazzo' trapelano tra i corridoi del ministero della Difesa e del comando italiano ad Unifil a seguito del post pubblicato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha ...

FIGC - l’allarme della Procura federale : “preoccupazione per giocatori che scommettono sul calcio” : Giuseppe Pecoraro, Procuratore della FIGC, ha lanciato un allarme davvero molto preoccupante: “E’ noto che alcuni calciatori scommettano” “Grande attenzione c’è sul mondo delle scommesse su cui ho chiesto al Coni di fare una convenzione con i Monopoli per conoscere i nominativi degli scommettitori. E’ ovvio che non ci saranno calciatori che scommettono ma possiamo arrivare a qualche situazione ...

Saluzzo - la preoccupazione di Caritas per gli stagionali dopo lo sgombero dell'ex fabbrica : "L'ex fabbrica di via Lattanzi a Saluzzo , Cuneo, , occupata il 10 luglio nel pieno della stagione di raccolta, è stata sgomberata dopo quasi 150 giorni, quando la stagione non è ancora finita per ...

North Sentinel - sarà difficile recuperare il corpo del missionario ucciso : gli indigeni attendono armati - cresce la preoccupazione sul loro destino : Le autorità indiane si sono avvicinate più volte alla remota isola di North Sentinel, dove la scorsa settimana un missionario americano è stato ucciso a colpi di frecce dalla tribù dei Sentinelesi. Ma le autorità non hanno messo piede sull’isola e non è chiaro se lo faranno mai. “Sono un tesoro. Non possiamo andare lì ed entrare con la forza. Non vogliamo danneggiarli”, ha dichiarato Dependera Pathak, direttore generale della polizia delle isole ...

Maltempo Veneto : a Verona preoccupazione per il livello dell’Adige - è in aumento : 1/3 ...

Maltempo Veneto : a Verona preoccupazione per il livello dell’Adige - è in aumento : La situazione a Verona è ancora critica a causa dell’ulteriore innalzamento nella notte del livello dell’Adige: a Ponte Pietra il monitoraggio è costante. Il Dipartimento della Protezione Civile ha deciso di aprire la galleria Adige Garda per far defluire parte della portata del fiume, ingrossato dalle precipitazioni del Trentino, nel lago. Il Comitato Operativo, presieduto dal Capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo ...