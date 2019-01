La polemica tra Barbara Berlusconi e Libero sulla lettera al Fatto

Brexit - polemica sul video del governo : "Sei straniero? Devi pagare se vuoi rimanere qui" : Nel Regno Unito vivono circa tre milioni e mezzo di cittadini comunitari stranieri (non britannici, insomma), che dopo il 31 dicembre 2020 rischiano di veder cambiare qualcosa nella loro quotidianità oltre Manica. Già, perché il ministero dell"Interno ha pubblicato - facendo una clamorosa gaffe - un video informativo che ha lo scopo di informare queste persone come registrarsi, pagando, per ottenere a tutti gli effetti lo status di residenza a ...

'Stranieri in Gb - se volete restare dovete pagare'. polemica per il video sulla Brexit : 'Date un enorme contributo alla nostra economia e alla nostra società, vogliamo che restiate', ribadisce un comunicato. Dunque le intenzioni erano probabilmente buone. Ma la reazione negativa ...

Il Banksy torinese ritrae Matteo Salvini imbavagliato con la scritta Br alle spalle : è polemica : L'immagine, pubblicata sul profilo Facebook di Andrea Villa, conosciuto come il Banksy torinese, è stata bloccata dal social network dopo le tante segnalazioni. "Ho citato l'opera Natale '95 di Maurizio Cattelan, dove l'immagine rappresentata è una stella di Natale e non il simbolo delle brigate rosse. Ho voluto creare un' opera atta alla sovversione dei simboli natalizi e delle estetiche e retoriche dei buoni sentimenti. Mi dissocio da ...

'Foto di Conte taroccata' - polemica tra M5s e deputata Pd Morani - : L'immagine, pubblicata dalla dem su Twitter, ritrae il premier mentre suona all'ospedale Bambino Gesù con un capotasto che però ne impedirebbe l'utilizzo. "Il Pd è passato dalle fake news alle fake ...

Hakuna Matata - torna la polemica sul marchio registrato da Disney : L’espressione in lingua Swahili “Hakuna Matata” si traduce in italiano come “senza pensieri“. Eppure alcune complicazioni questa frase le sta creando, soprattutto negli ultimi tempi, dopo che Disney ha diffuso il primo teaser del suo prossimo adattamento live-action del film Il re leone. Le due parole erano divenute popolarissime in tutto il mondo, infatti, dopo il classico d’animazione uscito nel 1994, ma ora ...

Martina Navratilova accusa di transfobia - sui social scoppia la polemica : “non si gioca a tennis col pene” : Martina Navratilova finita al centro di una dura polemica in merito a sport e transfobia: l’icona LGBT del tennis femminile attaccata sui social per alcune frasi ‘poco felici’ Nelle ultime ore, Martina Navratilova è finita al centro di un gran polverone social. L’ex tennista, famosa per essere un’icona gay, nonchè sempre in prima linea per il moivmento LGBT, è stata accusata di ‘transfobia’. ...

Strage di Strasburgo - polemica per la musica della tv francese : I contenuti che vengono diffusi nei telegiornali sono soggetti a una serie di regole deontologiche - in alcuni Paesi del mondo si tratta di norme scritte, in altri no - che si possono tradurre anche ...

polemica su Salvini alla festa della curva del Milan : 'Io indagato tra gli indagati' : Matteo Salvini si mischia agli ultras del Milan tra sorrisi, baci e selfie, e non si preoccupa che la sua presenza alla festa della curva Sud possa diventare un caso. Il ministro dell'Interno, a poche ...

Hitler tra i pastori del presepe - scoppia la polemica : 'A tutto c'è un limite' : 'Hitler tra le figure del presepe? È una vergogna per la città, migliaia di turisti increduli la stanno fotografando diffondendo nel mondo un'immagine inaccettabile di Napoli. Il sindaco dovrebbe ...

Uomini e Donne : infuria la polemica su Andrea Cerioli - è finita tra Lorenzo e Giulia? : Anticipazioni Uomini e Donne: Andrea Cerioli fa esplodere la polemica Oggi pomeriggio c’è stata una nuova registrazione del trono Classico. Le relative anticipazioni di Uomini e Donne non promettono bene per Lorenzo e Giulia, che potrebbero essere vicini a un addio. Prima però vogliamo raccontarvi cosa è successo nel trono di Andrea Cerioli, visto che […] L'articolo Uomini e Donne: infuria la polemica su Andrea Cerioli, è finita tra ...

[La polemica] La confessione di Sgarbi sulla sua pensione senza lavorare dimostra quanto sia importante "Quota 100" : Anche "Quota Sgarbi" ci parla di "Quota cento". Adesso molti insultano Vittorio Sgarbi, per il suo "outing previdenziale" su Panorama, ma ovviamente sbagliano direzione: invece di protestare ...

polemica tra Spataro e Salvini : 'Tweet del ministro ha rischiato di compromettere arresti' : Il procuratore capo di Torino Armando Spataro sferra una dura critica alla tempestività di comunicazione del vicepremier leghista. Matteo Salvini, che questa mattina si è congratulato per l'arresto di ''15 mafiosi nigeriani'', è stato rimproverato di poter recar danno all'operazione delle Forze dell'Ordine. L'accusa del procuratore non è passata inosservata, tanto che Salvini ha risposto in modo provocatorio e alcuni esponenti del Partito ...

OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA È UNA MEDICINA/ polemica sulle etichette : il consumatore è tutelato? - IlSussidiario.net : L'OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA si può considerare a tutti gli effetti una vera MEDICINA a stabilirlo è la Food

Fedez e Manuel Agnelli - è lite a X Factor 2018 : polemica tra i giudici : X Factor 2018, Fedez e Manuel Agnelli litigano per Sherol e Naomi La lite tra Fedez e Manuel Agnelli ha mantenuto alta la tensione nella sesta puntata di X Factor 2018. In questa 12esima edizione, anzi anche nelle precedenti, i due giudici hanno spesso avuto battibecchi durante i Live. Normale amministrazione, direte voi, visto che […] L'articolo Fedez e Manuel Agnelli, è lite a X Factor 2018: polemica tra i giudici proviene da Gossip e Tv.