ilnapolista

: La Gazzetta: prime tensioni tra Sarri e il Chelsea - SSCNapoliNews : La Gazzetta: prime tensioni tra Sarri e il Chelsea - napolista : La Gazzetta: prime tensioni tra Sarri e il Chelsea L’acquisto di Pulisic è il pomo della discordia. Affiorano le pr… - VELOSPORT1960 : -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) L’affare Pulisic “Una vicenda che indica come, dopo la lunga luna di miele dicon l’ambiente, stiano emer­gendo i primi problemi”. Ladello Sport fa il punto della situazione sui rapporti tra l’allenatore toscano e il. Oggetto della discordi è l’affare Pulisic. Affare di cuinon sapeva nulla e lo ha detto chiaro e tondo in conferenza stampa. Scrive oggi laI problemi sono però altri: riguardano il merca­ to e i comportamenti della diri­genza.ha raccontato la verità quando ha spiegato di aver appreso la conclusione dell’affare­ Pulisic solo a giochi fatti. L’allenatore toscano lo ha ripetuto più volte di fronte alle telecamere dopo lo 0­-0 con i Saints, nonostante i tentativi di frenata da parte dell’addetto stampa Adrian Phillips.non ha sentito ragioni: «Io dico la verità».Nei giorni scorsi vi avevamo ...