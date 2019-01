La dottoressa Giò : anticipazioni prima puntata del 13 gennaio : La dottoressa Giò con Barbara d’Urso: anticipazioni prima puntata Il momento tanto atteso dai fans di Barbara d’Urso è quasi arrivato. Tra quattro giorni la conduttrice di Domenica Live e Pomeriggio 5 sarà in onda con La dottoressa Giò. La terza stagione della fiction andrà in onda domenica 13 gennaio con la prima puntata. A distanza di vent’anni, Canale5 racconterà, con quattro episodi, la vita della ginecologa Giorgia ...

La dottoressa Giò 3 - Prima Puntata : Monti Contrasta Giorgia Basile! : La dottoressa Giò 3, trama Prima Puntata: Giorgia Basile subito alle prese con un delicato caso umano, oltre che medico. Una donna incinta di otto mesi sequestrata dal marito. Il suo progetto ostacolato dai suoi stessi colleghi e superiori. Torna il fantasma di Monti. Finalmente è arrivato il momento de “La dottoressa Giò 3” su Canale 5 con protagonista assoluta ancora Barbara D’Urso. A distanza di 20 anni, Giorgia Basile torna ad appassionare ...

"La dottoressa Giò" - fiction in famiglia : accanto a Barbara d'Urso sua sorella Eleonora : Eleonora d'Urso interpreta Chiara, una donna dolce e paziente sposata con un avvocato. La fiction al via domenica 13 gennaio...

La dottoressa Giò 2019 - Barbara D’Urso arruola la sorella Eleonora : anticipazioni : L’attesa è finita: Barbara D’Urso torna con La dottoressa Giò 3 in prima serata su Canale 5 domenica 13 gennaio, a partire dalle 21.25. Va infatti in onda la prima puntata della nuova stagione – la terza – della storica serie Mediaset, ovviamente ancora una volta con Barbarella nei panni della dottoressa Giorgia Basile, la ginecologa più amata della televisione italiana. Al suo fianco c’è l’attore ...

Anticipazioni La dottoressa Giò prima puntata : Giorgia viene scagionata da tutte le accuse : A distanza di svariati anni dalla messa in onda dell'ultima puntata, ritorna su Canale 5 la fiction La Dottoressa Giò, con protagonista l'amatissima Barbara D'Urso nelle vesti della ginecologa più famosa del piccolo schermo televisivo. Un vero e proprio revival molto atteso dal pubblico ma anche dalla stessa D'Urso, la quale in diverse occasioni ha ammesso che le sarebbe piaciuto riportare in televisione questa fiction. E alla fine, il sogno è ...

La dottoressa Giò : anche la sorella di Barbara D'Urso - Eleonora - nel cast : La Dottoressa Giò continua a stupire. La nuova stagione 'revival' con protagonista Giorgia Basile, la ginecologa più amata dell'universo femminile interpretata da Barbara D'Urso, tornerà in onda su Canale 5 da domenica 13 gennaio, a partire dalle 21.25, ma con una sorpresa nel cast. Per la prima volta, Barbara D'Urso reciterà al fianco di sua sorella minore, Eleonora. A rivelarlo, è lo stesso account social della fiction di Mediaset, ...

La dottoressa Giò - chi avrà un ruolo da protagonista nella fiction con Barbara D’Urso? Sua sorella - Eleonora : Carramba che sorpresa: nel cast del reboot de La Dottoressa Giò, al fianco della protagonista Barbara d’Urso, ci sarà sua sorella minore. Proprio a Eleonora d’Urso, anche lei attrice professionista, spetterà il ruolo di Chiara, una donna dolce e paziente che avrà a che fare con le vicende della Dottoressa Giorgia Basile (Giò per gli amici e per i telespettatori di Canale 5). Questa è la prima volta che Barbara e Eleonora – ...

Programmazione tv : Barbara D'Urso torna oggi in attesa de 'La dottoressa Giò' : Dopo la lunga pausa natalizia torna su Canale 5 la regina degli ascolti Barbara D'Urso che, con Pomeriggio 5, terrà compagnia ai telespettatori a partire da lunedì 7 gennaio 2019, in attesa di vederla nelle vesti della dottoressa Giò domenica prossima in prima serata. Un 2019 ricco di impegni quello della conduttrice napoletana che, dopo le vacanze a Cuba con l'amico Cristiano Malgioglio, è pronta ad affrontare le nuove sfide sugli schermi di ...

Su Canale 5 : dopo 21 anni torna la dottoressa Giorgia Basile : Barbara d’Urso torna alla fiction con La dottoressa Giò. La storia di Giorgia Basile torna 21 anni dopo la prima

La dottoressa Giò : numero puntate - cast e trama della fiction con Barbara d’Urso : Anticipazioni La Dottoressa Giò: tutte le news sulla nuova fiction di Canale 5 con Barbara d’Urso La nuova fiction con Barbara d’Urso, La Dottoressa Giò, vi catapulterà nella vita di una donna medico, Giorgia Basile, che abbiamo già imparato a conoscere con le puntate andate in onda tra il 1997 e il 1998. La serie […] L'articolo La Dottoressa Giò: numero puntate, cast e trama della fiction con Barbara d’Urso proviene da ...

La dottoressa Giò - colpo di scena : insieme a Barbara D'Urso - sua sorella Eleonora. Chi è : colpo di scena nella nuova stagione de La dottoressa Giò: oltre a Barbara D'Urso ci sarà anche sua sorella Eleonora. In partenza su Canale 5 domenica 13 gennaio, nella serie tv è presente la sorella minore della protagonista. Lo rivela l'account social della fiction targata Mediaset. La D'Urso Junio